Стало известно, когда мелодрама «Все оттенки красного» выйдет в России

Кинокомпания Capella Film опубликовала дублированный трейлер мелодрамы «Все оттенки красного». Из ролика стало известно, что премьера любовной ленты в кинотеатрах России состоится 24 апреля.

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Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

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Сюжет расскажет о мажоре, который привык получать всё, что захочет, и девушке, ищущей своё место в жизни. Взаимный магнетизм, которому невозможно противостоять, наполняет их мир новыми красками. В водовороте ослепительной страсти им предстоит научиться различать токсичную любовь и настоящее глубокое чувство.

В актёрский состав вошли Кес ван ден Брок, Дэнни Дорленд, Софи Буке, Шарлин Санчо, Майке Мартенс и другие. Кресло режиссёра занял Лодевейк ван Леливельд.

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