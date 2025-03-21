Студия Pixar анонсировала мультфильм «Тайна Коко 2» — продолжение одного из своих самых высокооценённых анимационных проектов. Релиз сиквела состоится ещё нескоро — в 2029 году.

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Режиссёрами будущего мультфильма выступят Ли Анкрич и Эдриан Молина, которые работали над оригинальным проектом. Сейчас авторы пишут сценарий и готовят наброски будущей истории.

«Тайна Коко» вышла в 2017 году и рассказывала историю 12-летнего Мигеля, который живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Однажды герой узнаёт, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом существует некая связь — персонаж отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых и постепенно раскрывает тайны своей семьи.

«Тайна Коко» остаётся одной из самых успешных лент Pixar — мультфильм заработал в прокате около $ 814 млн и получил «Оскары» за лучший мультфильм и за лучшую песню.