Вышел трейлер фильма «Лига теней» с Омаром Си

Первый трейлер фильма «Лига теней» (Shadow Force) представила 18 марта 2025 года кинокомпания Lionsgate. Главные роли в боевике исполнили Керри Вашингтон, Омар Си, Марк Стронг, Давайн Джой Рэндольф, Клифф «Метод Мэн» Смит, Натали Рейес и другие. Режиссером стал Джо Карнахан («Схватка», «День курка»).

Главные герои Кайра (Вашингтон) и Айзек (Си) когда-то были лидерами многонациональной группы специального назначения под названием «Лига теней». Они нарушили правила, влюбившись, и, чтобы защитить своего сына, уходят в подполье. С большой наградой за их головы и мстительной «Лигой теней», идущей по их следу, борьба одной семьи превращается в полномасштабную войну.

В мировой прокат фильм выйдет 2 мая, а в российский его выпусти 15 мая кинокомпания Global Film.