Десять главных семейных фильмов, выходящих этой весной

Весна — чудесное время! Много света, много первых листьев на деревьях, много ярких солнечных одуванчиков, много… А вот анимационных и игровых фильмов много не бывает! Поэтому редакция Тлум.Ру с радостью представляет вам очередную подборку премьер. Сегодня мы собрали 10 семейных фильмов, готовящихся к выходу этой весной, и предлагаем вам ознакомиться с ними.

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Наше традиционное голосование за самый ожидаемый фильм будет ждать вас внизу статьи. Наслаждайтесь подборкой и не забудьте выбрать своего фаворита!

№ 1: «Царевна-лягушка»

Дата выхода: 6 марта

О чём: О новом прочтении классической сказки в современных реалиях. Ивану нужно срочно жениться по наказу отца, и, вот уж совпадение, мячик для гольфа, который он отправляет в полёт, ловит лягушка, живущая в пруду в парке и часто смотрящая фильмы в местном кинотеатре. А дальше знакомый сюжет на новый лад: заколдованная Василиса Прекрасная, чудеса и заклятье, борьба с Кощеем и, конечно же, любовь. Подробнее — в нашей статье о волшебном фильме.

№ 2: «Ждун»

Дата выхода: 20 марта

О чём: О добром инопланетянине Ждуне, чей космический корабль потерпел крушение неподалёку от Абрау-Дюрсо. Справиться с поломкой корабля и преодолеть другие сложности ему поможет мальчик Никита и вся его семья. А Семёновым удастся не только защитить инопланетного друга от местного злодея-бизнесмена, но и стать лучше и дружнее. Более подробно о грядущей премьере мы писали в своей статье.

№ 3: «Белоснежка»

Дата выхода за рубежом: 21 марта

О чём: Вы, наверное, и сами догадались, не правда ли? Конечно, речь пойдёт о новом взгляде на любимую многими классическую историю от Disney. Мы узнаем чуть больше о детстве принцессы, о её взаимоотношениях с мачехой, а ещё сможем увидеть её с новой стороны: более сильную и независимую. Несмотря на то, что с момента анонса фильм успел стать участником нескольких скандалов, первые отзывы критиков о картине положительные. Возможно, та самая магия сказки, за которую дети по всему миру любят Disney, снова заставит сердца зрителей трепетать.

№ 4: «Волшебный единорог»

Дата выхода: 27 марта

О чём: О девочке Вайолет, переехавшей к дяде и тёте, которая наслаждаться прогулками по лесу, и настоящем волшебном единороге, которого она встречает во время одной из них. А ещё о важности дружбы, о защите природы, о борьбе с злодеем и о том, что добро обязательно должно победить.

№ 5: «Майнкрафт»

Дата выхода за рубежом: 4 апреля

О чём: О четырёх аутсайдерах, сквозь таинственный портал попавших в загадочный и странный кубический мир. И о Стиве, под руководством которого они могут попытаться вернуться домой, пройдя сложный квест. Кажется, намечается что-то весёлое и захватывающее!

№ 6: «Денискины рассказы»

Дата выхода: 24 апреля

О чём: О мальчике Денисе Кораблёве и его полной приключений жизни. В основу фильма легли произведения Виктора Драгунского. За три месяца летнего отдыха на даче Дениска успевает не только провести время с семьёй и подышать свежим воздухом, но и найти новых верных друзей, впервые в жизни влюбиться и отправиться в необычайно захватывающее и интересное странствие.

№ 7: «Легенды наших предков»

Дата выхода: 1 мая

О чём: Об одном репортёре из Екатеринбурга, который, по заданию редакции оказывается в затерянном в глухой тайге селении, где слышит старинную легенду о лесном владыке. Древний дух начинает являться ему и по возвращении домой, преследуя повсюду и прося о помощи. Вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, журналист отправляется в далёкое путешествие по краям, не тронутым цивилизацией. Зрителю предстоит вместе с героями пройтись по сказочным сюжетам, основанным на мифах и легендах малых народов России.

№ 8: «Сокровища гномов»

Дата выхода: 1 мая

О чём: О Роме, не очень удачливом коммерсанте и вынужденном аферисте. А ещё о четырёх гномах, живших на даче его престарелого соседа, которую он присвоил. Гномы умеют находить клады, но тратить их можно только на добрые дела, иначе малыши лишатся своих волшебных сил. Вместе с мечтающим о богатстве Ромой, обманутые, они отправляются навстречу приключениям за легендарным сокровищем. Смогут ли в главном герое победить добрые начала?

№ 9: «Соловей против Муромца»

Дата выхода: 22 мая

О чём: О злобном Соловье-Разбойнике и его коварных планах. И о доблестном Илье Муромце, которого тот хитростью победил много лет назад. А ещё о профессоре Киселёве и его сыновьях, Максиме и Егоре, о старинных легендах и семейных тайнах, о бессмертии, возрождении и стальном сердце. А ещё, конечно же, о поединках гигантских роботов-воинов на «Робоарене».

№ 10: «Лило и Стич»

Дата выхода за рубежом: 23 мая

О чём: О земных приключениях особо опасного пришельца Стича и одинокой непоседливой девочки Лило, приютившей необычного «щеночка» после падения космического корабля на остров Гавайи. Шалости и разрушения, погони, шутки, неземные пейзажи, любимые герои классической истории и, конечно же, охана — семья, в которой никого не бросят и не забудут.