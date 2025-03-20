В Москве прошла премьера сериала "Эль Турко"

Премьера исторической драмы "Эль Турко" состоялась в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Исполнитель главной роли Джан Яман посетил ее, чтобы представить сериал, передает корреспондент ТАСС.

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"Мы ждали выхода [сериала] три года, и вот наконец-то этот день настал", - рассказал Яман. Он также отметил, что не ожидал такой любви и интереса к проекту в России. "Я много слышал об этом, но это первый раз, когда я чувствую это. <…> Москва всегда занимает особое место в моем сердце, как и этот сериал", - поделился актер.

Премьеру также посетили сценаристы сериала Керем Дерем и Сисил Хазал Теним, телеведущая Ксения Бородина, певица Нюта и актер театра и кино Джордан Уорсли.

Сериал рассказывает о событиях, которые происходили после поражения турок в битве за Вену в XVII веке. Главный герой - приговоренный к казни янычар Хасан Балабан, которому удалось сбежать из плена. Он оказывается в деревне Моэна в Альпах, где встречает девушку Глорию, к которой у него зарождается симпатия. Напряжение возрастает, когда герой встречает старого врага Марко, которого когда-то считал братом.

Сериал "Эль Турко" будет доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре "Иви" 21 марта. Он снят по одноименному роману турецкого писателя Орхана Ениараса.