«Minecraft в кино»: какой будет экранизация популярной игры

2 апреля состоится мировая премьера фильма «Minecraft в кино» — блокбастера, поставленного по самой популярной компьютерной игре современности, с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком в главных ролях. «Лента.ру» рассказывает об истории создания этой многострадальной экранизации и о том, чего ждать от нее как фанатам оригинала, так и обычным зрителям.

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Дата выхода: 2 апреля

2 апреля Страна: Швеция, США

Швеция, США Продолжительность: 2 часа 3 минуты

2 часа 3 минуты Режиссер: Джаред Хесс

Джаред Хесс В ролях: Джейсон Момоа, Джек Блэк, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Дженнифер Кулидж, Джермейн Клемент

О чем фильм «Minecraft в кино»?

В центре сюжета — яркий мужчина Гарретт Гаррисон, предпочитающий щеголять в розовой куртке. Она привлекает к нему внимание в реальном мире и не позволяет затеряться, когда он попадает в мир Minecraft — самой популярной компьютерной игры нашего времени. В этой вселенной все предметы и жители обладают приятной квадратностью, а возможности для творчества безграничны. Однако цель Гарретта, конечно, вернуться домой. Собратьями по несчастью становятся Натали, Дон и Генри, а проводником и верным помощником — давно обжившийся в этой вселенной Стив. По пути отсюда героям, разумеется, предстоит спасти вселенную, поскольку из адского мира под названием Незер вырвались пиглины, которые ненавидят живых существ, способных к творчеству.

Кто сыграл главные роли?

Два супергероя «Minecraft в кино» — Джек Блэк и Джейсон Момоа. Первый сыграл Стива, чей синий костюм хорошо знаком геймерам — это один из образов, в которых предлагается существовать игрокам. Момоа исполнил роль Гарретта и, кажется, тем самым достойно пополнил галерею своих экранных образов, состоящую из Аквамена, Данте из «Форсажа», Кхала Дрого из «Игры престолов» и Дункана Айдахо из «Дюны» Дени Вильнева. Заметим также, что оба актера не чужие в мире детского кино вообще и игровых экранизаций в частности. Момоа не так давно примерил рога и копыта в «Стране снов» от Netflix. Блэк, в свою очередь, тоже недавно носил рога для роли дружелюбного черта из «Дорогого Санты», а также много лет озвучивает «Кунг-фу Панду» и был украшением дилогии «Джуманджи». Проще говоря, харизмы, талантов и опыта Блэка и Момоа вполне хватило бы на то, чтобы вытащить и менее раскрученный проект.

Их дуэт дополнен и молодыми актерами: Эммой Майерс из «Уэнсдэй» (Натали), Даниэль Майерс из сериала «Миротворец» (Дон) и Себастьяном Юджином Хансеном (Генри), который к своим четырнадцати годам успел сыграть небольшие роли в «Моцарте в джунглях» и «Истории Лизи». Кроме того, в неназванных ролях появятся Джемейн Клемент («Реальные упыри») и Дженнифер Кулидж («Американский пирог», «Белый лотос»). Судя по последнему опубликованному трейлеру, Кулидж отведена функция связной между мирами, которой под колеса попал житель игровой вселенной.

Как создавался «Minecraft в кино»?

Создатель игры Minecraft Маркус Перссон и его студия Mojang получили первые предложения об экранизации еще в начале прошлого десятилетия. Перссон заявил, что продаст права только при условии, что ему понравится идея сюжета. Учитывая, что Minecraft — это игра-песочница с открытым миром, простор для фантазии здесь открывается гигантский. В 2014-м стало известно, что Mojang ведет переговоры с Warner Bros. Вскоре в качестве режиссера будущего фильма был назван Шон Леви — постановщик «Живой стали» и «Главного героя», знающий толк в том, как должна выглядеть на экране компьютерная симуляция. Однако уже через год Леви в режиссерском кресле сменил Роб Макэлхенни, создатель сериала «В Филадельфии всегда солнечно». Очевидно, что нанимая кинематографистов с такого рода авторским видением, студия хотела придать будущей картине индивидуальность, чтобы потом из коммерческих соображений эту индивидуальность максимально ограничить. Макэлхенни тем не менее согласился с радостью и признался, что заворожен возможностями, которые открывает вселенная Minecraft.

Однако уже в 2018-м и Макэлхенни покинул проект, сославшись на накладки в съемочном графике своих проектов. Вскоре сценаристом и постановщиком фильма был назначен Питер Соллет, работавший над сериалами «Миротворец» и «Ваша честь». Тогда же было объявлено, что Соллет с нуля напишет сценарий, отказавшись от идей предшественников. Однако и он не продержался до финала: после пандемии стало известно, что работу над «Minecraft в кино» ведет уже Джаред Хесс («Наполеон Динамит»). Тогда же объявили, что фильм будет игровым (ранее рассматривался мультипликационный вариант), а главную роль в нем сыграет Джейсон Момоа. Сценарий взялись доводить до ума Хаббел Палмер и Крис Боуман, с которыми Хесс работал над фильмом «Зачинщики» 2015 года (не путать с прошлогодними «Зачинщиками» с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком).

Эта команда и довела картину до экрана. В январе 2024-го о своем участии сообщил Джек Блэк. В том же месяце стартовали съемки, которые прошли в Новой Зеландии.

Что говорят о фильме?

Первые опубликованные тизеры вызвали скепсис у критиков и поклонников. Будущий фильм ругали за неудачный дизайн и очевидную бездушную тупость, свойственную экранизациям игр. Но чем ближе к премьере, тем больше надежд возлагают на «Minecraft в кино» зрители. В частности, в одном из трейлеров герои пользуются элитрами — очень редким предметом в виде крыльев, который позволяет героям парить в воздухе. Судя по ролику, создатели фильма не только изучили мир игры, но и смогли адекватно и любовно перенести его нюансы на экран. Такой подход точно оправдает себя в глазах фанатов — в мире их сейчас столько, что кассу они могут обеспечить едва ли не более надежно, чем владелицы кукол Барби. Ну а для всех остальных есть дуэт Момоа и Блэка, который способен зарядить хорошим настроением и сам по себе.

Когда выйдет «Minecraft в кино»?

Мировая премьера фильма назначена на 2 апреля. В официальный российский прокат картина не выйдет, однако в параллельном ее стоит ожидать с задержкой в две-три недели.