Продюсер фильма "Авиатор" заявил, что кино строится на артистах второго плана

ТАСС

Отвечая на вопрос о кастинге фильма "Авиатор", генеральный продюсер Сергей Катышев сказал, что кино во многом строится на артистах второго плана.

Продюсер фильма «Авиатор» объяснил, на каких артистах строится кино
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"Я считаю, что кино строится на артистах второго плана, как, например, у Рязанова. Если уберешь второй план, то сразу мы превратимся в какой-то плоский сериал", - рассказал он в ходе беседы с ТАСС.

По словам Катышева, актеры второго плана в "Авиаторе" являются заслугой режиссера фильма Егора Михалкова-Кончаловского.

"Он - мастер, - охарактеризовал продюсер режиссера. - Артисты второго плана - это звезды".

Продюсер поделился, что на фильм был большой кастинг, а также рассказал историю подбора актрисы на роль Насти.

"Даша Кукарских - наша Настя. Женя (Евгений Водолазкин, автор романа) ее представлял по-своему, я представлял по-своему, Егор [Михалков-Кончаловский] - по-своему. Вдруг приходит Даша, и мы все просто влюбляемся в нее. Была сцена на лодке, она плачет. А потом выясняется, что на Елагином острове прошло ее детство, там был ее первый поцелуй, и у нас не было шансов", - вспоминает Катышев.

В "Авиаторе" также снялись Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Николай Евстафьев, Иван Филиппов, Антон Шагин, Виталий Кищенко, Алексей Кравченко, Игорь Миркурбанов, Валерий Баринов, Сергей Барковский и Илья Коробко. Музыку к фильму написал Максим Фадеев. Кроме того, одну из своих последних ролей исполнила Евгения Добровольская, известная по фильмам "На тебя уповаю", "Клетка для канареек" и "Артистка".

"Авиатор" выйдет в прокат 20 ноября 2025 года.

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