Отмененный фильм «Койот против Акме» все еще может быть выпущен

Warner Bros. ведет переговоры о продаже своего ранее отложенного фильма «Койот против Акме». В приобретении заинтересована компания Ketchup Entertainment, готовая выкупить все права за $50 млн.

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Ketchup, в прошлом году уже спасла другой проект Warner Bros — «Looney Tunes: Космическое вторжение». Хотя сделка по «Койоту» еще не закрыта, стороны близки к соглашению, которое обеспечит фильму театральный релиз в 2026 году.

Фильм, снятый Дэйвом Грин по сценарию Сами Берч, Джеймса Ганна и Джереми Слейтера представляет собой гибридный проект с живыми актерами и анимацией. Он основан на персонажах «Луни Тюнз» и юмористической статье из журнала «Нью-Йоркер». В главных ролях снялись Уилл Форте, Джон Сина и Лана Кондор. Сюжет рассказывает о Хитром Койоте, который после очередной неудачи с продукцией компании «Акме» в погоне за Дорожным Бегуном, нанимает адвоката для подачи иска против корпорации.

Несмотря на положительные тестовые показы, проект стал жертвой сокращения расходов Warner Bros два года назад. Студия демонстрировала фильм потенциальным покупателям в начале 2024 года, желая продать его примерно за $70 млн (примерная стоимость производства), но тогда предложений не поступило.

Отказ от выпуска фильма вызвал недовольство в индустрии, включая режиссера «Лего Фильма» Фила Лорда, который критиковал решение студии использовать налоговые лазейки для списания целого фильма. Даже в этом месяце некоторые энтузиасты продолжали митинговать перед офисом WB с требованием выпустить картину.

Ранее при Warner Bros. уже отменял выпуск таких высокопрофильных проектов, как «Бэтгерл» и анимационный «Скуби-Ду! Отдых с привидениями». И «Койот против Акме», и недавно выпущенный «Looney Tunes: Космическое вторжение» изначально создавались для стримингового сервиса HBO Max по решению предыдущего руководства студии.