Исследование показало, каких фильмов не хватает зрителям

Организация Global Cinema Foundation провела масштабный опрос, посвящённый предпочтениям кинозрителей по всему миру. В нём поучаствовали более 60 тысяч человек из 15 различных регионов.

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Так, 72% опрошенных заявили, что продолжают ходить в кино во многом из-за адекватных цен на билеты. При этом 55% участников хотели бы смотреть больше приключенческих фильмов, 51% также проголосовали за новые комедии, а ещё 46% с удовольствием бы смотрели триллеры.

По возрастной аудитории большинство зрителей старше 45 лет оказались не удовлетворены текущими фильмами на рынке, а более молодые люди младше 34 в целом довольны ассортиментом в кино.