Раскрыт гонорар Мелании Трамп за съемку фильма о ней

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Видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Мелании Трамп около 28 миллионов долларов за права на показ документального фильма о ней. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Стало известно, сколько заплатят Мелании Трамп за съемку фильма о ней
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Отмечается, что платформа заплатила 40 миллионов долларов за весь документальный фильм, однако около 28 миллионов из этой суммы пойдут напрямую первой леди. В публикации говорится, что это решение было принято владельцем платформы — Джеффом Безосом — в рамках смены стратегии в отношении Трампа.

Ранее американская фотомодель, дизайнер и жена новоизбранного президента США Дональда Трампа снялась для журнала Hello! в качестве первой леди.

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