В России выйдет новый фильм Люка Бессона "Джун и Джон"

24 апреля в российский прокат выйдет приключенческая мелодрама режиссера Люка Бессона "Джун и Джон". Главные роли в картине исполнили Матильда Прайс и Люк Стэнтон Эдди.

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Прокатчики обещают, что новый фильм напомнит зрителям классические картины Бессона - такие как "Леон" и "Никита".

Люк Бессон вспоминает съемки, которые прошли в ковидном 2020-м году, когда пандемия повлияла на все процессы в мире, в том числе и в кино:

"Был локдаун, поэтому я пригласил всего нескольких своих друзей, взял телефон, и мы отправились на съемки в Лос-Анджелес с молодыми актерами в течение примерно 11 недель. Я был счастлив, мне казалось, что я вернулся в свои 19 лет. Это был удивительный опыт, который я бы с удовольствием повторил вновь".

Главные герои фильма - Джон - парень, который всегда играл по правилам, и Джун - девушка, которая живет так, будто завтра не наступит. Их встреча - взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову.