В Новосибирской области стартовали съемки продолжения фильма "Суворовец 1944"
Съемки продолжения фильма "Суворовец 1944", основанного на художественных произведениях и реальных событиях, происходивших в регионе во время Великой Отечественной войны, начались в Новосибирской области. Об этом в рамках II Форума регионального кинематографа "Новый вектор. Сибирь" сказал директор студии "Краски" Денис Вязников, передает корреспондент ТАСС.
"Скоро мы представим фильм "Суворовец. День Победы". Буквально на днях снимали зимнюю сцену, спустя какое-то время нам позвонили и рассказали, что весь снег там уже растаял. Вот в таких рискованных условиях работаем", - сказал Вязников, отметив, что в продолжении появится аналог "девушки Бонда".
"Суворовец 1944" был создан новосибирскими кинематографистами при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив. Он вышел во всероссийский прокат и собрал свыше 13 млн рублей. Картину посмотрели более 60 тыс. человек.
Действие "Суворовца" происходит в 1944 году в небольшой сибирской деревне, где в отсутствие мужчин, ушедших на фронт, роль защитников от бандитов, расхитителей государственной собственности берут на себя подростки. На первый план в фильме выведены герои, достойные быть примером для современных детей. Съемки картины проходили в Колыванском районе Новосибирской области.
О форуме
Форум "Новый вектор. Сибирь" - одно из ключевых мероприятий в сфере регионального кинематографа в России. Программа первого дня включает деловую и образовательную секции, презентацию киностудий и кинокомиссий Сибирского федерального округа, а также круглый стол на тему "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Взгляд из Сибири".