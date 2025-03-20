Стартовали съемки продолжения фильма «Суворовец 1944»

Съемки продолжения фильма "Суворовец 1944", основанного на художественных произведениях и реальных событиях, происходивших в регионе во время Великой Отечественной войны, начались в Новосибирской области. Об этом в рамках II Форума регионального кинематографа "Новый вектор. Сибирь" сказал директор студии "Краски" Денис Вязников, передает корреспондент ТАСС.

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"Скоро мы представим фильм "Суворовец. День Победы". Буквально на днях снимали зимнюю сцену, спустя какое-то время нам позвонили и рассказали, что весь снег там уже растаял. Вот в таких рискованных условиях работаем", - сказал Вязников, отметив, что в продолжении появится аналог "девушки Бонда".

"Суворовец 1944" был создан новосибирскими кинематографистами при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив. Он вышел во всероссийский прокат и собрал свыше 13 млн рублей. Картину посмотрели более 60 тыс. человек.

Действие "Суворовца" происходит в 1944 году в небольшой сибирской деревне, где в отсутствие мужчин, ушедших на фронт, роль защитников от бандитов, расхитителей государственной собственности берут на себя подростки. На первый план в фильме выведены герои, достойные быть примером для современных детей. Съемки картины проходили в Колыванском районе Новосибирской области.

О форуме

Форум "Новый вектор. Сибирь" - одно из ключевых мероприятий в сфере регионального кинематографа в России. Программа первого дня включает деловую и образовательную секции, презентацию киностудий и кинокомиссий Сибирского федерального округа, а также круглый стол на тему "Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Взгляд из Сибири".