«Бездушная катастрофа»: критики громят ремейк «Белоснежки» от Disney
20 марта зарубежные СМИ опубликовали обзоры «Белоснежки» — грядущего ремейка Disney с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот в главных ролях. Лента выступит современным пересказом знаменитой истории по мотивам сказки братьев Гримм.
Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм рекомендуют к просмотру всего 48% критиков. Обозреватели сошлись во мнении, что Зеглер — главное украшение ремейка и ей немного тесно в рамках проекта Disney. В остальном журналисты отметили проблемы картины: невыразительный сценарий, обыкновенные спецэффекты и ужасные актёрские работы остальных членов каста. При этом детям фильм может вполне понравиться, посчитали некоторые обозреватели.
Что пишут критики о фильме «Белоснежка»
- "Рэйчел Зеглер сияет в роли Белоснежки. Первый акт начался отлично, но остальная часть фильма как будто склеена из разных кусков. Злая королева Гадот не сработала на меня, хотя она выглядела фантастически".
- "Несмотря на то что Рэйчел Зеглер сияет как главный персонаж «Белоснежки», остальные актёрские работы посредственны и попросту ужасны. Никакие магические заклинания не могут стереть неубедительные визуальные эффекты и другие промахи фильма".
- "У меня были большие надежды на то, что «Белоснежка» сделает меня счастливым. Вместо этого этот ремейк сделал меня сонливым и сварливым".
- "В фильме Марка Уэбба нет ничего волшебного. Потратить 250 миллионов долларов на фильм, в котором ничего не работает, — это тёмное искусство само по себе".
- "Это бездушная катастрофа. Оригинальный фильм лучше во всех отношениях, и каждое изменение, внесённое в ремейк, нелогично и не заслуживает внимания. Смело пропускайте".
Премьера «Белоснежки» состоится уже 21 марта в мировых кинотеатрах.