Режиссер клипов Инстасамки снимет сериал «Майор Гром»

Режиссер фильмов о Майоре Громе Олег Трофим станет шоураннером сериала этой вселенной. Также стало известно, что к авторской команде присоединился новый режиссер - Соберсаша. Он снимет для сериала новые сцены и сюжетные линии о Майоре Громе.

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Сериал объединит и расширит франшизу "Майор Гром", будет включать в себя фрагменты из всех трех фильмов и абсолютно новые сцены, съемки которых пройдут в апреле в Москве. Зрители увидят локации, которые ранее не появлялись в фильмах франшизы, познакомятся с новыми героями - сестрой и отцом Августа ван дер Хольта, а также маленькими Сергеем Разумовским и Олегом Волковым.

Соберсаша вместе с Никитой Вильчинским был режиссером и отвечал за креативные концепции клипов известных музыкальных исполнителей. Среди его видеоработ - "За деньги да" INSTASAMKA, "Тесно" Aarne, BUSHIDO ZHO и ANIKV, "Superstar Illness" Brunette, "Эти цветы так кстати" Минаева, "Телефон" Егора Крида и многие другие. Олег Трофим, который поставил фильмы "Майор Гром: Чумной доктор", "Гром: Трудное детство" и "Майор Гром: Игра", займет место шоураннера и будет консультировать Собера на всех этапах работы над сериалом.

Олег Трофим рассказывает, что, продолжая развивать киновселенную, команда находится в поиске новых талантов - авторов, режиссеров и художников, которые вдохновленно смотрят в будущее российского жанрового кино: ""Майор Гром: Сериал" уже стал такой площадкой, и мы рады представить зрителям режиссера Сашу Собера. Обладая феноменальным опытом в создании выдающихся музыкальных видео, Саша привнесет во франшизу "Майор Гром" свежие идеи и яркие визуальные решения. Я занял пост креативного продюсера проекта и буду отвечать за реализацию творческой части".

Соберсаша подчеркивает: "Быть режиссером произведения, которое уже знакомо зрителям, в новой форме - сумасшедший вызов, но из таких вызовов по сути сложились мои лучшие и любимые работы. Сейчас мне сложно сравнить работу над созданием клипа и сериала, но ясно одно - работы предстоит в 100 раз больше. Это новый уровень творческого полета и ответственности перед командой и зрителями".