В кинотеатрах России вышла мелодрама «Шоугёрл» с Памелой Андерсон

Чемпионат.com

20 марта в России состоялась премьера мелодрамы «Шоугёрл» с Памелой Андерсон («Спасатели Малибу») в главной роли. Картину уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с привычным русским дубляжом.

В кинотеатрах России вышла мелодрама «Шоугерл» с Памелой Андерсон
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Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Capella Film.

Лента рассказывает историю Шелли — бывшей иконы гламура, которая узнаёт, что легендарное шоу танцовщиц закрывается. Теперь ей предстоит начать новую жизнь после того, как она посвятила своему делу почти всю жизнь.

Вместе с Памелой Андерсон в ленте также сыграли Бренда Сонг («Социальная сеть»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»), Кирнан Шипка («Безумцы») и другие актёры. Режиссёром выступила Джиа Коппола («Мейнстрим»), внучка Фрэнсиса Форда Копполы.

Фильмы и сериалы
Безумцы
Стражи Галактики
Спасатели Малибу
Социальная сеть
Джиа Коппола
Дэйв Батиста
Джейми Кертис
Фрэнсис Форд
Памела Андерсон