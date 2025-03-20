В кинотеатрах России вышла мелодрама «Шоугерл» с Памелой Андерсон

20 марта в России состоялась премьера мелодрамы «Шоугёрл» с Памелой Андерсон («Спасатели Малибу») в главной роли. Картину уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с привычным русским дубляжом.

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Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Capella Film.

Лента рассказывает историю Шелли — бывшей иконы гламура, которая узнаёт, что легендарное шоу танцовщиц закрывается. Теперь ей предстоит начать новую жизнь после того, как она посвятила своему делу почти всю жизнь.

Вместе с Памелой Андерсон в ленте также сыграли Бренда Сонг («Социальная сеть»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»), Кирнан Шипка («Безумцы») и другие актёры. Режиссёром выступила Джиа Коппола («Мейнстрим»), внучка Фрэнсиса Форда Копполы.