Регионы получат список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру

Министерство просвещения РФ направит в регионы список фильмов, рекомендуемых школьникам к просмотру. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов.

Речь, по его словам, идет о художественных отечественных картинах. Соответствующее письмо планируется направить «в ближайшее время». Заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Ранее Кравцов говорил, что министерство готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков. Министр считает, что мировоззрение должны формировать не только учебники и интернет-ресурсы, но и патриотические ленты. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН предупредил, что патриотическое воспитание сегодня должно быть не только на примере фильмов о Великой Отечественной войне, но и с просмотром современных, захватывающих кинолент о сегодняшних героях России.