Опубликован дублированный трейлер сериала «Шерлок и дочь»

Стриминговый сервис «Амедиатека» опубликовал дублированный трейлер детективного сериала «Шерлок и дочь». Из ролика стало известно, что шоу стартует в России уже 3 апреля.

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Видео доступно в VK-канале AMEDIATEKA. Права на видео принадлежат The CW.

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Согласно синопсису, после таинственного убийства матери американка Амелия узнает, что её пропавший отец, возможно, сам Шерлок Холмс… Девушка отправляется в Лондон к великому сыщику, чтобы найти виновных, в то время как он пытается спасти Ватсона и миссис Хадсон из лап преступного синдиката. Они объединяют свои силы, чтобы раскрыть дела, а также выяснить — действительно ли Холмс её отец.

В актёрский состав вошли Дэвид Тьюлис, Блю Хант, Пол Рейд, Антонио Аакил, Джиа Хантер, Ивана Миличевич и другие. Режиссёрами выступили Брин Хиггинс и Эль-Майя Тэйлфизерс.

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