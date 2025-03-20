Стал известен бюджет фильма «Мандалорец и Грогу»

Журналисты издания Collider поделились данными о бюджете фильма «Мандалорец и Грогу» — продолжения сериала «Мандалорец» по «Звёздным войнам». По данным портала, бюджет ленты составил всего $ 166 млн.

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Это относительно скромная сумма для проектов по «Звёздным войнам». Так, на «Пробуждение Силы» Disney потратила $ 245 млн, а «Последние джедаи» обошлись в невероятные $ 317 млн. С чем связано резкое уменьшение расходов, неизвестно.

Бюджеты фильмов по «Звёздным войнам» без учёта инфляции

Эпизод 4: «Новая надежда» (1977) — $ 11 млн

Эпизод 5: «Империя наносит ответный удар» (1980) — $ 18 млн

Эпизод 6: «Возвращение джедая» (1983) — $ 32,5 млн

Эпизод 1: «Призрачная угроза» (1999) — $ 115 млн

Эпизод 2: «Атака клонов» (2002) — $ 115 млн

Эпизод 3: «Месть ситхов» (2005) — $ 113 млн

Эпизод 7: «Пробуждение Силы» (2015) — $ 245 млн

Эпизод 8: «Последние джедаи» (2017) — $ 317 млн

Эпизод 9: «Скайуокер. Восход» (2019) — $ 275 млн

«Изгой-один» (2016) — $ 200 млн

«Хан Соло» (2018) — $ 275 млн

«Мандалорец и Грогу» (2026) — $ 166 млн.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая 2026 года. Главную роль в ленте вновь исполнит Педро Паскаль, а режиссёром выступил Джон Фавро.