Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК отметит 10-летие

В Москве пройдет юбилейный Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК. Об этом "Газете.Ru" сообщила пресс-служба киносмотра. Непосредственно в столице фестиваль пройдет уже в пятый раз. С 30 марта по 13 апреля зрителям представят 10 картин, шесть из которых будут премьерными, три из них — зарубежными. "Каждый фильм покажет тонкие грани научной работы и представит труд ученых и исследователей как увлекательное приключение в мир гипотез и доказательств. А после показов обсудить важные темы можно будет с режиссерами, учеными и героями кинокартин", - обещают организаторы. Впервые на большом экране в России покажут фильм "Дом тигра" Алексея Кобылкова (история бывших сотрудников цирка Дмитрия и Яны Ким, которые придумали ветеринарную клинику для хищников), картину "Россия - пути времени" Алексея Головкова об исследователях истории российской фауны со времен морских монстров и динозавров, документальную биографию "Экспириенс" режиссера Натальи Урмацких (о бывшем поваре из Санкт-Петербурга, который уже 12 лет работает медицинским добровольцем, тестируя лекарства и вакцины). В рамках фестиваля состоится российская премьера швейцарского фильма "Blame / Вирус лжи" об исследователях атипичной пневмонии 2003 года и о том, как и почему они вновь стали знаковыми экспертами в период кризиса COVID-19. Также будет показана работа Александра Маркова "Гидроэлектросчастье" (Франция) о любви биолога Веры и инженера-гидростроителя Вадима, который строит Асуанскую ГЭС в Египте. Зрителю представят экспериментальный фильм "О герое / About a Hero" (Дания), сценарий для которого придумал искусственный интеллект - в нем режиссер и писатель Вернер Херцог будет расследовать загадочное преступление на фоне реальных интервью художников, философов и ученых об авторской уникальности в эпоху ИИ. Кроме этого, запланированы московские премьеры фильма Ольги Домовцевой "Как совершить научное открытие" (путешествие по лабораториям великих ученых-первооткрывателей) и байопик Илоны Вашкелите "Визионер из Артюшкино" о фермере-философе Ринальдо Маллямове, возрождающем Арктику, делая непригодные для земледелия участки почвы плодородными. В программу включены и фильмы об искусстве астрофотографии и инструментах для нее в Малой обсерватории Московского планетария (Олег Гаврилин, "Астрофотография. Сквозь пространство и время") и человеческих эмоциях, проявляющихся в ситуациях жизненного кризиса (Никас Котич, "Налог на спасение"). За годы проведения, отмечают организаторы, кинофестиваль ФАНК стал важной площадкой для диалога ученых и кинематографистов, создал почву для взращивания талантливых документалистов, запустил масштабный проект "Дни научного кино" и внес заметный вклад в популяризацию научных фильмов. Проект проводится при поддержке Министерства культуры РФ на площадке КАРО.Арт. Подробная программа и расписание кинопоказов опубликованы на сайте