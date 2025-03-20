Как цвета в кино передают эмоции: разбор «Джокера»

Цвет в кино — это не просто эстетический выбор, а мощный инструмент для передачи эмоций, раскрытия персонажей и создания атмосферы. Взглянем на «Джокера» Тодда Филлипса, где желтый цвет играет особую роль.

Желтый в фильме символизирует переход главного героя, Артура Флека, в мир безумия. Впервые он чувствует уверенность под грязно-желтым светом в метро, где совершает свое первое преступление. В лечебнице его отделяет от окружающих желтый фон – знак разрыва с реальностью.

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Кульминация фильма — город, охваченный желтым пламенем. Этот момент символизирует окончательное преображение Артура в Джокера и его погружение в хаос. Через цвет режиссер показывает не только психологическое состояние героя, но и влияние его трансформации на окружающий мир.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.