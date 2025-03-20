Стало известно, когда выйдет игровой фильм «Отряд Светлячков»

10 апреля в российский кинопрокат выйдет патриотический игровой фильм «Отряд Светлячков». Его можно будет посмотреть в рамках проекта «Пушкинская карта».

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Сюжет фильма расскажет об истории обороны Аджимушкайских каменоломен, которая проходила в мае 1942 года, когда несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в Аджимушкайских каменоломнях. Главный герой, мальчик из современного мира, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором — найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. Он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и подарить надежду этим людям.

Авторы кинокартины постарались максимально точно передать внешность исторических личностей, фотографии которых сохранились в архивах. Они также использовали для съемок аутентичную технику — трактор 1942 года выпуска, точную копию того трактора, который стоит в мемориальном комплексе в Керчи.

— Съемочная группа трижды выезжала в Керчь, общалась с сотрудниками Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен, изучала архивы и свидетельства очевидцев, — рассказал режиссер фильма Стас Мареев.

Главные роли исполнили Михаил Горевой, Антон Момот, Дмитрий Сутырин, Алена Чехова и Анна Чурина. Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

В онлайн-кинотеатрах состоялась премьера мистической мелодрамы «Танго на осколках», главную роль в котором сыграла Юлия Снигирь. Также в ролях Риналь Мухаметов, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Максим Карушев.