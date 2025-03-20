Вышел тизер фильма «Одна битва за другой» с Леонардо Ди Каприо

Вышел первый тизер фильма «Одна битва за другой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Из него стало известно, что показ полноценного трейлера состоится уже на следующей неделе.

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Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Криминальный триллер поставил Пол Томас Андерсон, режиссёр «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». Это самый дорогой фильм в карьере кинодеятеля — он обошёлся Warner Bros. примерно в $ 140 млн.

Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Хранители»).

Премьера картины в мировом прокате состоится уже 26 сентября.