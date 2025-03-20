Студия показала трейлер сериала «Гипнозис» с Кириллом Кяро

Вышел дебютный трейлер мистического сериала «Гипнозис» с Кириллом Кяро («Нюхач»). В ролике показали центральных героев истории и запутанный сюжет.

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Из ролика стало известно, что шоу стартует в стриминговом сервисе Okko уже 3 апреля. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Шоу расскажет историю трёх друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они благодаря своим способностям довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить героям за то, что они сделали в далёком прошлом.

Также в актёрский состав вошли Даниил Страхов («Бедная Настя»), Ростислав Бершауэр («Мылодрама»), Евгений Коряковский («Я подарю тебе победу») и другие. Кресло режиссёра занял Тимофей Жалнин («Двое»).