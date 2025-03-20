В России покажут хоррор-версию "Золушки"

Кадры из хоррора "Гадкая сестра" появились в Сети. Премьера в России - 29 мая 2025.

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Боди-хоррор основан на сюжете сказки "Золушка" братьев Гримм. Однако в главной роли выступает Эльвира - сводная сестра Золушки. Эльвира готова пойти на все, чтобы заполучить туфельку и стать королевой бала.

Премьера фильма прошла на фестивале Sundance. Также боди-хоррор показали в программе "Панорама" на Берлинском фестивале.

Режиссер - Эмили Блихфельдт. В главных ролях Леа Мюрен ("Лихие, смелые, дерзкие"), Теа Софье Лок Несс ("Абсолютное зло"), Ане Даль Торп ("Разлом") и Фло Фагерли.

Компания "Иноекино" выпустит картину в российский прокат 29 мая 2025 года.