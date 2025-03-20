Появился тизерный постер драмы "Почтарь" с Александром Петровым. В кинопрокат фильм производства "НМГ Кинопрокат" и KION выйдет 24 апреля в год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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В центре сюжета - маленький город в тылу в 1942 году. Жители даже не догадываются, что от плохих новостей их защищает скромный почтальон. Тем не менее долго это продолжатся не может, так как за почтой следит военное ведомство.

Главные роли картине исполнили Александр Петров ("Лед", "Сто лет тому вперед"), Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Алексей Розин, Полина Агуреева, Федор Лавров и другие. Режиссером проекта выступил Андрей Разенков ("Тесты для настоящих мужчин", "Северное сияние").

Фильм снят при поддержке правительства Рязани. Съемки впервые проходили в Музее-заповеднике Сергея Есенина в селе Константиново и доме-музее Ивана Павлова.