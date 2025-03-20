Сборы ленты «Пророк. История Александра Пушкина» достигли новой отметки

Сборы ленты «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 1,4 млрд рублей
20 марта сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 1,4 млрд рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше месяца — премьера состоялась 13 февраля. Картина остаётся лидером в российском прокате.
«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».
Главную роль в картине исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов («Анора»), Пушкина во времена его юности в лицее сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актёр Флориан Десбьендра. Режиссёром картины выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»).