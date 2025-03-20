Вышел новый постер второго сезона сериала The Last of Us

Компания HBO продолжает подогревать интерес зрителей ко второму сезону сериала The Last of Us. Авторы шоу опубликовали новый постер, на котором оказались изображены Джоэл и Элли.

© Чемпионат.com

Новый постер

© HBO

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

Второй сезон The Last of Us стартует 14 апреля. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю, а премьера по московскому времени состоится около пяти утра.