Онлайн-кинотеатр Apple TV+ ежегодно несет огромные убытки

Как сообщают журналисты издания The Information, онлайн-кинотеатр Apple TV+ ежегодно приносит компании убыток в размере $ 1 млрд. В отчёте говорится, что с момента запуска сервиса в 2019 году технологический гигант тратил на контент для него более $ 5 млрд в год.

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Также в документе упоминается, что начиная с 2024 года расходы сократились примерно на $ 500 млн. По словам журналистов, другие медиакомпании тоже потеряли огромное количество денег на запуске своих потоковых сервисов за последние пять лет, однако у Apple выходит справляться с потерями лучше всех.

Отмечается, что компании Apple удаётся постепенно минимизировать убытки благодаря выходу хитовых проектов: «Утреннего шоу», «Теда Лассо», «Терапии», «Разделения» и других.