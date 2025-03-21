Что известно о фильме «В списках не значился»? Дата выхода, сюжет и исполнители главных ролей

Lenta.ru

В мае начнется прокат российского фильма «В списках не значился». Кинокартина основана на одноименной повести советского писателя Бориса Васильева, опубликованной в журнале «Юность» в 1974 году. «Лента.ру» рассказывает, о чем этот фильм, кто в нем снялся и когда ждать премьеры.

Что известно о фильме «В списках не значился»
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Главное о фильме

Дата выхода

Съемки фильма проходили в Москве и Белоруссии в течение 2024 года и завершились в конце декабря. Премьеру специально готовили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Премьера фильма «В списках не значился» состоится 1 мая 2025 года

Трейлер

Сюжет

Основой фильма послужила известная повесть советского писателя, ветерана Великой Отечественной войны Бориса Васильева «В списках не значился».

Повесть Бориса Васильева

Борис Васильев задумал повесть о солдате, защищавшем Брестскую крепость, после поездки в Брест. Он проезжал мимо вокзала и увидел, как женщина возлагает цветы к табличке с надписью «Солдат Николай». Писатель спросил, кто здесь покоится, на что она ответила: «В списках не значился». Тогда Васильев решил посвятить повесть неизвестному солдату Николаю, отдавшему жизнь за Родину.

Впервые повесть увидела свет в февральском номере журнала «Юность», вышедшем в 1974 году. В 1995 году была выпущена первая экранизация литературного произведения, которую назвали «Я — русский солдат». Главную роль в киноленте исполнил актер Дмитрий Медведев.

«В списках не значился» — не единственное экранизированное произведение Бориса Васильева. По его повестям также сняты:

  • «А зори здесь тихие» (1972, 2006, 2015, 2018)
  • «Офицеры» (1971)
  • «Аты-баты, шли солдаты…» (1976)
  • «Завтра была война» (1987)

Действие повести начинается 21 июня 1941 года. Она рассказывает о молодом лейтенанте Коле Плужникове, который приезжает в Брест для несения постоянной службы.

Герой стремится поскорее попасть в свою военную часть, но когда он оказывается в Брестской крепости, его забывают добавить в списки личного состава военнослужащих. Ошибку так и не исправили, ведь рано утром следующего дня начались первые артиллерийские обстрелы. Несмотря на то что Плужников не был зачислен в ряды защитников Брестской крепости, когда началась война, он решает принять участие в первом в своей жизни бою.

В какой-то момент Плужников остался единственным живым защитником Брестской крепости. В подземелье он встретил спасшуюся еврейскую девушку Мирру. Вскоре у них завязался роман, который перерос в большую любовь. Но героям не суждено было спастись.

Производство

Кто снимал

Режиссером и продюсером фильма выступил Сергей Коротаев («Горький 53», «Сансара», «Через прицел»). Он рассказал, что перед съемками вся группа ознакомилась с огромным количеством исторических документов и книг, посвященных первым дням Великой Отечественной войны.

Над сценарием фильма работал Олег Антонов, заведующий литературной частью театра Олега Табакова. Он же был автором сценария к фильму «Сирота казанская».

Среди продюсеров, кроме Владимира Машкова и Сергея Коротаева, — Александр Жаров, Тина Канделаки, Алексей Земский, Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн сказал, что считает повесть «В списках не значился» одним из самых сильных произведений о войне. Поэтому новый фильм, основанный на этой повести, «станет важной вехой в создании военно-патриотического кино».

Где снимали

Сцены снимались в основном в Москве и Белоруссии. В кинопарке «Москино» специально для производства картины построили декорации Брестской крепости.

42 тыс. квадратных метров заняли возведенные в Москве декорации Брестской крепости

По словам Владимира Машкова, который исполнил в ленте одну из главных ролей, декорации Брестской крепости в Москве возводили по фотографиям и чертежам, поэтому они максимально похожи на оригинальную постройку. Артист заявил, что в будущем декорации еще пригодятся кинематографистам и тем, кто будет посещать «Москино», чтобы увидеть, «как выглядел этот кусочек Бреста, который враг столь безжалостно пытался стереть с лица земли».

В Белоруссии съемки проходили на территории мемориального комплекса Брестской крепости и в Минске, где удалось воссоздать атмосферу советского города до начала Второй мировой войны.

Кастинг и подготовка актеров

По словам создателей фильма, пробы актеров были тяжелыми и изнурительными. Даже на кастинге артистам накладывали густой грим по пять часов, хотя в киноиндустрии так не принято. Как рассказал режиссер Сергей Коротаев, на это пришлось пойти, чтобы увидеть актеров «в законченных образах». Кроме того, потребовалось множество дублей.

В фильме снялась почти вся труппа театра Олега Табакова

Многие актеры прошли курс молодого бойца образца 1941 года на базе киностудии «Военфильм» в Калужской области. Такая подготовка требовалась, чтобы как можно более точно воссоздать обстоятельства и условия истории, изложенной Борисом Васильевым.

По прибытии на место съемок в Белоруссии актеров, по словам Сергея Коротаева, отправляли в музей, чтобы познакомить с историей крепости. Режиссер отметил, что артистам важно было почувствовать, как чувствовали себя герои на месте событий.

Актерский состав

  • Владислав Миллер («Вампиры средней полосы», «Ваша честь») — Коля Плужников. Главный герой фильма, который прибывает в Брестскую крепость накануне войны и решает встать на ее защиту, не будучи прикрепленным к воинской части.
  • Алена Морилова (студентка театральной студии Олега Табакова) — еврейка Мирра. Возлюбленная Коли Плужникова.
  • Владимир Машков («Вызов», «Экипаж», «Сирота казанская», «Идиот», «Ликвидация») — старшина Степан Матвеевич.
  • Яна Сексте («Мастер и Маргарита», «Большой») — тетя Христя.
  • Павел Чернышев («Шпион», «Онлайн») — Сальников, товарищ Коли, защитник Брестской крепости.
  • Виталий Егоров («Псих», сериал «Кухня») — скрипач Рувим Свицкий, дядя Мирры.
  • Евгений Миллер («Ленинград 46») — Федорчук, солдат, который оказался предателем и пытался сдаться в плен немцам.
  • Егор Манаков — Вася Волков, молодой боец.

Сыгравший Николая Плужникова Владислав Миллер признался, что это была роль его мечты. Он отметил, что испытал страх и радость, когда впервые прочитал сценарий, и назвал материал сложнейшим.

Впечатлениями также поделилась актриса Яна Сексте, исполнившая роль тети Христи: «Тема войны — глубоко личная для каждого, кто родился в СССР. Это часть жизни моих бабушек и дедушек. Для меня было важно разделить их опыт».

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