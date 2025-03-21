Почему стоит увидеть триллер «Особо опасный пассажир»

В российский прокат вышел «Особо опасный пассажир» — авиационный триллер, неожиданно пополнивший режиссерскую фильмографию Мэла Гибсона. «Лента.ру» рассказывает, каким получилось кино, в котором Марк Уолберг сыграл плешивого маньяка, и пытается объяснить, зачем Гибсону понадобилось его снимать.

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В одинокую хижину среди лесов Аляски врывается наряд федеральных маршалов во главе с Мэдолин (Мишель Докери). В хижине от лосей и людей скрывается мафиозный бухгалтер Уинстон (Тофер Грейс). Поняв, что прятаться получается плохо, он соглашается сотрудничать. Проблемы начинаются уже по пути к месту дачи показаний: пилотом ржавого самолета до Анкориджа оказывается наемный убийца (Марк Уолберг). Вместо того чтобы по-быстрому выбить мишени, веселый мужчина без имени предпочитает поиграть с ними в кошки-мышки. И возрастающие шансы авиакатастрофы его только раззадоривают.

Дата выхода: 20 марта

Страна: США

Продолжительность: 1 час 31 минута

Режиссер: Мэл Гибсон

В ролях: Мишель Докери, Тофер Грейс, Марк Уолберг

Уже на уровне завязки и выходных данных «Особо опасный пассажир» выглядит как главный голливудский казус весны 2025 года. Компактный самолетный триллер на троих актеров — представитель не то чтобы вымершего жанра, но сегодня такое кино обычно выходит сразу на стриминговых платформах, минуя прокат. Кроме того, «Пассажира» поставил Мэл Гибсон, который в своей режиссерской ипостаси всегда предпочитал более размашистые свершения. Что заставило оскаровского лауреата за «Храброе сердце» и режиссера «Страстей Христовых» взяться за этот проект — главный вопрос в разговоре об «Особо опасном пассажире». Официального ответа на него не существует, но тем интереснее выдвигать версии. В любом случае Мэл — безусловно единственная причина, по которой проходной в сущности фильм заслуживает внимания.

Критики уже разнесли картину — на Rotten Tomatoes у нее обидный рейтинг одобрения в 29 процентов. «Пассажира» ругают за недостаток тупого экшена, хотя на деле понятно, что журналистам просто досадно: если бы не Гибсон, анализировать такого рода фильм было бы ниже их достоинства. Мэлу дежурно досталось и за прошлые выходки, и за последние актерские работы. В этом качестве Гибсон действительно который год снимается в картинах типа «Кошмарных каникул» и «Парней под прикрытием». Это откровенно второсортные проекты, но такими не грешат и корифеи уровня Роберта Де Ниро. В своей неразборчивости и желании иметь стабильный заработок Гибсон-актер не только не уникален, но и очевидно не заслуживает осуждения. Что касается нынешнего режиссерского промаха посреди образцовой фильмографии — он говорит скорее о том, что в ближайшие годы Мэл планирует больше снимать. Творческий путь режиссеров-патриархов (от Спилберга до Копполы и от Скорсезе до Иствуда) тоже никогда не пролегал от шедевра к шедевру.

Считать «Особо опасного пассажира» разминкой перед сиквелом «Страстей Христовых», пожалуй, довольно странно. Однако в ближайших планах Гибсона значится и пятая часть «Смертельного оружия» — долг памяти бессменному режиссеру франшизы Ричарду Доннеру, который задумал новый сиквел, но скончался до начала съемок. И как тренировка перед работой по ту сторону камеры в знакомом антураже бадди-муви «Особо опасный пассажир» вполне годится.

В 2020-м дебютный сценарий Джареда Розенберга попал в «Черный список», и легко понять, почему. На уровне фабулы из этого сюжета можно было сделать образцовый хичкоковский триллер или новую «Воздушную тюрьму» — то самое глупое развлечение, которого не хватило американским критикам

Гибсона очевидно интересовал не столько саспенс, сколько выстраивание динамики между тремя шаблонными, но яркими персонажами. Между Мишель Докери и Тофером Грейсом здесь исправно искрит как раз в нужном ключе. Конечно, в этой паре нет вдохновенности дуэта Гибсона и Дэнни Гловера из «Смертельного оружия», но за полтора часа Уинстон и Мэдолин экспресс-методом проходят все стадии от презрения и ненависти до начала прекрасной дружбы.

Что касается Марка Уолберга, то с ним в фильме связано все самое веселое: кто бы мог подумать, что легким усилием художников по гриму он может превратиться в Майкла Айронсайда? Для Уолберга, с которым Гибсон снимался в «Отце Стю», эта работа, кстати, открывает большие возможности: здесь и новый плешивый образ и вполне убедительные чертовы огни в глазах. В свои 53 года Марк явно ищет выходы за пределы ускользающего амплуа героя боевика, и «Особо опасный пассажир» намечает кое-какие стратегии помимо уже освоенного семейного кино. Гибсон, кстати, в течение карьеры примерил на себя как плешь (в «Поющем детективе»), так и отрицательную харизму (например, в недавнем «Дне курка»).

Запереться в самолете для Гибсона с его эпическими амбициями, конечно, было испытанием. Эксперимент прошел сравнительно успешно — во всяком случае Мэл ни разу не жульничает: за пределы воздушного судна действие выходит лишь в прологе и эпилоге. Открыть какие-то новые возможности или зарядить предоставленный пятачок пространства бешеной энергией не удалось, но на полтора часа вполне хватает и того, что есть.

Для поклонников Гибсона и Уолберга это любопытная картина и точно не провал. Для тех, кто ищет поводов поругаться на австралийского смутьяна, материала тоже найдется предостаточно. Для остальных зрителей «Особо опасный пассажир» — бойкий триллер, который хотя бы не грузит какой бы то ни было повесткой и оставляет после себя недолгое, но приятное послевкусие. Об этом, кстати, говорят и сборы: при бюджете в 25 миллионов долларов «Особо опасный пассажир» собрал нестыдные 43,6 миллиона. Так что вполне возможно, это не последний боевик от Гибсона, а следующий получится куда более удачным.