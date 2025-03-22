В Москве открылся фестиваль документального кино "Неизвестная Россия"

II Всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" открылся в Москве, передает корреспондент ТАСС. Главной премьерой стал фильм "Я продолжаю танцевать", рассказывающий о молодых иностранцах, влюбленных в русский балет. Его представят широкой аудитории 22 марта на телеканале НТВ.

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«При выборе фильма для открытия фестиваля мы с организаторами стремились найти картину, чтобы она была премьерной, и которая бы вызывала живой интерес у зрителей», — отметил президент фестиваля документального кино Вячеслав Гольдфельд.

По его словам, искусство является универсальным языком общения, способным объединить нации в "нашем стремительно меняющемся мире".

На фестивале представят зрителям 40 документальных картин в 6 номинациях. Программа включает также проведение панельных дискуссий, мастер-классов, лекций и тренингов. Во время финального питчинга участники представят свои проекты экспертам и партнерам. Лучшие проекты, выбранные жюри, получат поддержку для продвижения и производства фильмов. Призовой фонд питчинга составляет 800 тыс. рублей.