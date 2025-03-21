Какое кино предпочитает Владимир Путин

Хотя российское кино получало награды на международных фестивалях, оно никогда за ними не гналось. У него есть достижения другого уровня — оно помогает воспитывать в людях любовь к своей стране. И иногда благодаря ему школьники становятся разведчиками, а разведчики — президентами. ТАСС разбирался, как кинематограф повлиял на Владимира Путина и какие фильмы смотрит президент. А помогал нам в этом народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

"Щит и меч"

"Еще до того, как окончил школу, у меня возникло желание работать в разведке, хотя это и казалось недостижимым, как полет на Марс", — рассказывал Путин.

Сначала, правда, будущий президент хотел стать моряком, затем летчиком и даже собирался поступать в Академию гражданской авиации в родном Ленинграде.

"Но потом книги и фильмы типа "Щит и меч" сделали свое дело", — вспоминал Путин.

Четырехсерийная кинолента о подвигах советских разведчиков вышла на экраны в 1968 году, когда Путину не исполнилось еще и 16. О том, что именно после этого фильма будущий президент выбрал профессию, сам Путин впоследствии рассказывал исполнителю главной роли Станиславу Любшину и вспоминал в книге "От первого лица".

Его поражало, как буквально руками одного человека можно достичь того, что не могли сделать целые армии: "Один разведчик решал судьбы тысяч людей. Так, во всяком случае, я это понимал".

Взгляд Дмитрия Певцова:

"Там совершенно потрясающий актерский состав, в частности, Станислав Любшин — блистательный советский и русский артист. Вот это, наверное, и зацепило человека, который потом выбрал профессию разведчика. Индивидуальность актера и его профессиональная работа в этом фильме под руководством режиссера Владимира Басова, музыка, которая там звучит, мир разведчика, который там показан, много опасностей, много риска, любовь к Родине и самоотверженность. Конечно, это не могло не увлечь".

Советская классика

Несмотря на влияние "Щита и меча", своим любимым фильмом глава государства называл гораздо более раннюю советскую классику — ленту "Чапаев" (1934).

В целом свой вкус Путин определяет так: "Люблю хорошее кино".

"Очень много у нас патриотических фильмов, посвященных героям Великой Отечественной войны, старых советских, очень хорошо представлена классика", — приводил примеры он.

Президент тепло отзывался о кинокартинах Станислава Говорухина (в том числе о "Место встречи изменить нельзя") — их "можно смотреть бесконечно много раз".

Из классики Путин выделял "Войну и мир" Сергея Бондарчука. Экранизацию, вышедшую в 1965–1967 годах, он считает шедевром. Но и сериал 2016 года от британского BBC российский лидер хвалил: "Мне кажется, что они все-таки смогли почувствовать и русскую душу, и эпоху, и глубину мысли Толстого".

Взгляд Дмитрия Певцова:

"Феномен лучших советских фильмов в том, что они сделаны с любовью. С любовью к своей стране, профессии, зрителям, к тем персонажам, которые появляются в этом кино. Именно эта любовь, которая шла с экрана независимо от сюжета, делала советское кино таким, каким оно осталось у нас в памяти. Любовь заражает, провоцирует и заставляет зрителя влюбляться в персонажей. Именно поэтому, очевидно, наш президент и выбрал такую профессию, потому что влюбился в героев фильмов, которые он посмотрел, — "Щит и меч", "Чапаев", "Семнадцать мгновений весны". Я знаю, что после выхода фильма "Офицеры" (1971) количество желающих поступить в высшие военные учебные заведения в СССР увеличилось в 16 раз".

"Викинг" и злые энкавэдэшники

Путин смотрит и новинки отечественного кинопроката. Среди них снова выделяются военно-патриотические фильмы — "Батальонъ", "Брестская крепость", "Рубеж" и "Нюрнберг". Президент отмечал, что со временем такие картины в России становятся "глубже, интереснее" и, главное, они помогают сохранить историческую память.

Положительный отзыв от президента получали и невоенные крупнобюджетные картины — "Легенда №17", "Движение вверх", "Легенда о Коловрате", "Вызов".

Иногда Путин не только хвалит, но и высказывает личные замечания, как это было с "Викингом" (2016).

"Бесспорно, Владимир Ростиславович (Мединский) как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены", — заметил он после совместного просмотра картины с ее авторами.

"Но это же не документальное, это художественное произведение, поэтому уверен, что такие вещи нужны", — добавил глава государства.

В целом он назвал фильм интересным и обещал пересмотреть.

Замечаний президента удостаивалась и мода на образ "оголтелых энкавэдэшников" в российском кино.

"Даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому, что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают", — отмечал Путин в 2021 году.

Смотрел ли президент что-то из вышедшего на экраны про СВО — неизвестно, но российский лидер поручил содействовать появлению фильмов о героях спецоперации.

Взгляд Дмитрия Певцова:

"Как показывает наша история, самые страшные потрясения, в том числе и войны, Великая Отечественная война, принесли нашей стране не только горе, огромные потери, разрушения, но и всплеск в культуре. Сейчас все повторяется. Количество поэтов, которые "родились" с 2014 года, удивляет. Я думаю, что и лучшие фильмы про специальную военную операцию будут сняты чуть позже, после ее окончания".

Плохой фильм про президента

К зарубежному кино Путин относится с интересом, отмечая, что российским режиссерам "есть чему поучиться" у западных коллег. Идею запретить в РФ иностранные фильмы он не поддерживает.

"Неправильно было бы ограничивать нашего потребителя в тех товарах, которые люди хотели бы иметь, в том числе в кинопродукции", — указывал президент.

Тем не менее он остро реагирует на откровенную "клюкву" и глупость в западном кино. Так, глава государства критиковал фильм "Хантер Киллер" (2018), в котором экипаж американской субмарины спасает российского президента, захваченного мятежниками.

"У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу, — прокомментировал сюжет картины президент. — Плохой фильм".

Глава государства часто смотрит фильмы в компании — вместе с создателями ленты и чиновниками. На кинопоказе "Батальона" (2018) он был с режиссерами, продюсерами и исполнителями главных ролей. На просмотре картины "12" (2007) — с автором Никитой Михалковым, а также с руководителями Чечни и Ингушетии Рамзаном Кадыровым и Муратом Зязиковым (последний сейчас — посол РФ на Кипре).

Отечественные сказки Путин предпочитает смотреть с внуками.

Взгляд Дмитрия Певцова:

"Я смотрю в основном фильмы для семьи, детские. Один из феноменов советского кино в том, что те блистательные фильмы, которые до сих пор смотрятся, можно было смотреть всей семьей: начиная с детского возраста, потом, будучи уже родителями, а потом будучи бабушками и дедушками, смотреть те же фильмы со своими внуками".

Кино на флешке

Для просмотра фильмов президенту не нужно ходить в кинотеатр.

Тот переживал было, что президенту досталась пиратская копия "Движения вверх", но Путин заверил, что ничего "не украли, а дали посмотреть".

Впрочем, какой бы фильм и в какой бы компании ни смотрел Путин, в искусстве кино он считает главными "доброе начало и любовь, любовь в самом широком смысле слова".

Взгляд Дмитрия Певцова: