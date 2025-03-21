Как кино привело Путина в разведку и какие фильмы смотрит президент

ТАСС

Хотя российское кино получало награды на международных фестивалях, оно никогда за ними не гналось. У него есть достижения другого уровня — оно помогает воспитывать в людях любовь к своей стране. И иногда благодаря ему школьники становятся разведчиками, а разведчики — президентами. ТАСС разбирался, как кинематограф повлиял на Владимира Путина и какие фильмы смотрит президент. А помогал нам в этом народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Какое кино предпочитает Владимир Путин
© РИА Новости

"Щит и меч"

"Еще до того, как окончил школу, у меня возникло желание работать в разведке, хотя это и казалось недостижимым, как полет на Марс", — рассказывал Путин.

Сначала, правда, будущий президент хотел стать моряком, затем летчиком и даже собирался поступать в Академию гражданской авиации в родном Ленинграде.

"Но потом книги и фильмы типа "Щит и меч" сделали свое дело", — вспоминал Путин.

Четырехсерийная кинолента о подвигах советских разведчиков вышла на экраны в 1968 году, когда Путину не исполнилось еще и 16. О том, что именно после этого фильма будущий президент выбрал профессию, сам Путин впоследствии рассказывал исполнителю главной роли Станиславу Любшину и вспоминал в книге "От первого лица".

Его поражало, как буквально руками одного человека можно достичь того, что не могли сделать целые армии: "Один разведчик решал судьбы тысяч людей. Так, во всяком случае, я это понимал".

Взгляд Дмитрия Певцова:

"Там совершенно потрясающий актерский состав, в частности, Станислав Любшин — блистательный советский и русский артист. Вот это, наверное, и зацепило человека, который потом выбрал профессию разведчика. Индивидуальность актера и его профессиональная работа в этом фильме под руководством режиссера Владимира Басова, музыка, которая там звучит, мир разведчика, который там показан, много опасностей, много риска, любовь к Родине и самоотверженность. Конечно, это не могло не увлечь".

Советская классика

Несмотря на влияние "Щита и меча", своим любимым фильмом глава государства называл гораздо более раннюю советскую классику — ленту "Чапаев" (1934).

В целом свой вкус Путин определяет так: "Люблю хорошее кино".

"Очень много у нас патриотических фильмов, посвященных героям Великой Отечественной войны, старых советских, очень хорошо представлена классика", — приводил примеры он.

Президент тепло отзывался о кинокартинах Станислава Говорухина (в том числе о "Место встречи изменить нельзя") — их "можно смотреть бесконечно много раз".

Из классики Путин выделял "Войну и мир" Сергея Бондарчука. Экранизацию, вышедшую в 1965–1967 годах, он считает шедевром. Но и сериал 2016 года от британского BBC российский лидер хвалил: "Мне кажется, что они все-таки смогли почувствовать и русскую душу, и эпоху, и глубину мысли Толстого".

Взгляд Дмитрия Певцова:

"Феномен лучших советских фильмов в том, что они сделаны с любовью. С любовью к своей стране, профессии, зрителям, к тем персонажам, которые появляются в этом кино. Именно эта любовь, которая шла с экрана независимо от сюжета, делала советское кино таким, каким оно осталось у нас в памяти. Любовь заражает, провоцирует и заставляет зрителя влюбляться в персонажей. Именно поэтому, очевидно, наш президент и выбрал такую профессию, потому что влюбился в героев фильмов, которые он посмотрел, — "Щит и меч", "Чапаев", "Семнадцать мгновений весны". Я знаю, что после выхода фильма "Офицеры" (1971) количество желающих поступить в высшие военные учебные заведения в СССР увеличилось в 16 раз".

"Викинг" и злые энкавэдэшники

Путин смотрит и новинки отечественного кинопроката. Среди них снова выделяются военно-патриотические фильмы — "Батальонъ", "Брестская крепость", "Рубеж" и "Нюрнберг". Президент отмечал, что со временем такие картины в России становятся "глубже, интереснее" и, главное, они помогают сохранить историческую память.

Положительный отзыв от президента получали и невоенные крупнобюджетные картины — "Легенда №17", "Движение вверх", "Легенда о Коловрате", "Вызов".

Иногда Путин не только хвалит, но и высказывает личные замечания, как это было с "Викингом" (2016).

"Бесспорно, Владимир Ростиславович (Мединский) как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены", — заметил он после совместного просмотра картины с ее авторами.
"Но это же не документальное, это художественное произведение, поэтому уверен, что такие вещи нужны", — добавил глава государства.

В целом он назвал фильм интересным и обещал пересмотреть.

Замечаний президента удостаивалась и мода на образ "оголтелых энкавэдэшников" в российском кино. 

"Даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому, что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают", — отмечал Путин в 2021 году.

Смотрел ли президент что-то из вышедшего на экраны про СВО — неизвестно, но российский лидер поручил содействовать появлению фильмов о героях спецоперации.

Взгляд Дмитрия Певцова:

"Как показывает наша история, самые страшные потрясения, в том числе и войны, Великая Отечественная война, принесли нашей стране не только горе, огромные потери, разрушения, но и всплеск в культуре. Сейчас все повторяется. Количество поэтов, которые "родились" с 2014 года, удивляет. Я думаю, что и лучшие фильмы про специальную военную операцию будут сняты чуть позже, после ее окончания".

Плохой фильм про президента

К зарубежному кино Путин относится с интересом, отмечая, что российским режиссерам "есть чему поучиться" у западных коллег. Идею запретить в РФ иностранные фильмы он не поддерживает.

"Неправильно было бы ограничивать нашего потребителя в тех товарах, которые люди хотели бы иметь, в том числе в кинопродукции", — указывал президент.

Тем не менее он остро реагирует на откровенную "клюкву" и глупость в западном кино. Так, глава государства критиковал фильм "Хантер Киллер" (2018), в котором экипаж американской субмарины спасает российского президента, захваченного мятежниками.

"У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу, — прокомментировал сюжет картины президент. — Плохой фильм".

Глава государства часто смотрит фильмы в компании — вместе с создателями ленты и чиновниками. На кинопоказе "Батальона" (2018) он был с режиссерами, продюсерами и исполнителями главных ролей. На просмотре картины "12" (2007) — с автором Никитой Михалковым, а также с руководителями Чечни и Ингушетии Рамзаном Кадыровым и Муратом Зязиковым (последний сейчас — посол РФ на Кипре).

Отечественные сказки Путин предпочитает смотреть с внуками.

Взгляд Дмитрия Певцова:

"Я смотрю в основном фильмы для семьи, детские. Один из феноменов советского кино в том, что те блистательные фильмы, которые до сих пор смотрятся, можно было смотреть всей семьей: начиная с детского возраста, потом, будучи уже родителями, а потом будучи бабушками и дедушками, смотреть те же фильмы со своими внуками".

Кино на флешке

Для просмотра фильмов президенту не нужно ходить в кинотеатр.

"Я современный, флешку могу включать", — говорил Путин Владимиру Машкову.

Тот переживал было, что президенту досталась пиратская копия "Движения вверх", но Путин заверил, что ничего "не украли, а дали посмотреть". 

Впрочем, какой бы фильм и в какой бы компании ни смотрел Путин, в искусстве кино он считает главными "доброе начало и любовь, любовь в самом широком смысле слова".

Взгляд Дмитрия Певцова:

"Я точно бы порекомендовал президенту сериал "20/22". Это сильно, это профессионально. Он про начало специальной военной операции, это кусочек нашей истории в художественной форме. Также рекомендую к просмотру фильм "Русский крест" (2023). Я бы назвал гораздо большее количество фильмов, которые не надо смотреть. Советская классика рождалась в жесточайшей политической цензуре и в профессиональной редактуре. Вот в этом узком коридорчике рождались шедевры. И их огромное количество — от фильмов Андрея Тарковского до фильмов Ларисы Шепитько, Георгия Данелии, Эльдара Рязанова и еще пары десятков фамилий. Фильмов производилось много, но в результате отбора, редактуры и цензуры мы гораздо меньше видели неудачных, пошлых, неталантливых фильмов, чем те, которые становились классикой".
Фильмы и сериалы
Чапаев
Вызов
Место встречи изменить нельзя
Офицеры
Семнадцать мгновений весны
Хантер Киллер
Легенда №17
Легенда о Коловрате
Батальонъ
Викинг
Рубеж
Движение вверх
Лариса Шепитько
Владимир Басов
Станислав Любшин
Дмитрий Певцов
Сергей Бондарчук
Георгий Данелия
Мурат Зязиков
Владимир Машков
Станислав Говорухин
Эльдар Рязанов
Андрей Тарковский
Никита Михалков
Рамзан Кадыров
Владимир Путин