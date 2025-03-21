Фильмы-пародии — это всегда взрывной коктейль юмора и абсурда. Эти пять картин — идеальный способ поднять настроение.

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«Аэроплан!» (1980)

Эта пародия на фильмы-катастрофы до сих пор считается одной из самых смешных. Абсурдные шутки и нелепые ситуации заставят вас смеяться до слез.

«Очень страшное кино» (2000)

Пародия на хорроры и триллеры стала культовой благодаря своему дерзкому юмору и неожиданным поворотам.

«Голый пистолет» (1988)

Лесли Нильсен в роли неуклюжего полицейского — это комедийный гений. Фильм пародирует детективы и боевики, делая это с неподражаемым стилем.

«Эпический фильм» (2007)

Пародия на блокбастеры и популярные франшизы. Фильм полон отсылок и шуток, которые оценят любители поп-культуры.

«Супергеройское кино» (2008)

Эта пародия на фильмы о супергероях — настоящий взрыв юмора. Абсурдные ситуации и нелепые персонажи делают фильм незабываемым.

Ранее режиссер Никита Михалков назвал фильм «Анора» элементом мягкой силы США. По словам народного артиста РФ, не понимать того, что американская сторона использует картину в таком свете, должно быть преступно.