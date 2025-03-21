День рождения Сириуса Блэка: смотрим лучшие фильмы Гари Олдмана

Гари Олдман — актер, который умеет перевоплощаться так, что порой его сложно узнать. В его фильмографии множество ярких ролей, и сегодня мы вспомним пять лучших фильмов, кроме «Гарри Поттера».

© Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

«Леон» (1994)

В этом культовом фильме Люка Бессона Олдман играет коррумпированного полицейского. Его персонаж — харизматичный, но пугающе нестабильный злодей, который запоминается своей эксцентричностью и жестокостью.

«Телохранитель» (1992)

Хотя главные роли в фильме исполняют Кевин Костнер и Уитни Хьюстон, Олдман в роли наемного убийцы оставляет неизгладимое впечатление.

«Темный рыцарь» (2008)

В трилогии Кристофера Нолана Олдман играет комиссара Джеймса Гордона. Его герой — один из немногих, кто вызывает доверие в мире, полном хаоса и преступности.

«Искупление» (2007)

В этой драме Олдман играет отца Сесилии, роль которого небольшая, но очень важная. Его трогательная игра добавляет глубины этой истории о любви, предательстве и прощении.

«Сид и Нэнси» (1986)

Олдман воплотил на экране легендарного музыканта Сида Вишеса, лидера группы Sex Pistols. Его игра настолько убедительна, что кажется, будто актер прожил жизнь своего персонажа.

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