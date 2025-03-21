Раскрыты имена ведущих премии «Ника»

24 марта 2025 года в театре "Маска" пройдет 38-я Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника".

Сегодня объявлено, что ведущими церемонии в этом году станут молодые актеры: Ника Здорик и Сергей Городничий, Елизавета Ищенко и Кузьма Сапрыкин, Федор Федотов и Тина Стойилкович, Ксения Трейстер и Александр Зарядин.

Организаторы собрали цитаты молодых людей по этому поводу

Ника Здорик:

"Для меня большая честь быть частью такой значимой церемонии. "Ника" - это символ признания и уважения к труду всех, кто создает кино: актеров, режиссеров, операторов, сценаристов, художников по костюмам и многих других. За каждым фильмом стоит огромная команда профессионалов, чья работа важна на каждом этапе - от идеи до финального кадра. И эта церемония - прекрасная возможность отметить их вклад. Я уверена, что нас ждет незабываемый вечер, полный эмоций и сюрпризов".

Федор Федотов:

"Ника - богиня победы. Для меня приглашение стать ведущим премии "Ника" - это, безусловно, маленькая победа и большая честь. Я буду очень счастлив увидеть своих друзей и коллег, поздравить лауреатов и стать частью этого прекрасного вечера. Эта премия вручается уже много десятков лет, и ее лауреатами становились легенды нашего кино. Я рад, что в этом году смогу представить новых обладателей своих маленьких побед".

Ксения Трейстер:

""Ника" - это праздник кино, и я счастлива быть его частью. Для меня это не просто церемония, а возможность прикоснуться к истории нашего кинематографа. В зале собираются невероятно талантливые люди - те, кто создает фильмы, вдохновляет зрителей и двигает искусство вперед. Я верю, что оно объединяет людей, и "Ника" - яркий тому пример. Уверена, что этот вечер станет особенным для всех нас".

Елизавета Ищенко:

"Кино - это командная работа, где важен вклад каждого, от первой задумки до финальных титров. В этот вечер мы отмечаем людей, чьи таланты и усилия делают фильмы живыми и запоминающимися. Для меня большая честь быть частью церемонии, где собрались такие выдающиеся люди - те, кто определяет настоящее и будущее нашего кинематографа".

Трансляция церемонии будет эксклюзивно показана в онлайн-кинотеатре KION.

За приз в номинации "Лучший фильм" будут бороться пять картин: "Воздух", "Кончится лето", "Мастер и Маргарита", "Смотри на меня!" и "Снег в моем дворе".

Впервые в истории премии введена новая номинация - "Лучший сериал". На статуэтку претендуют проекты: "Дети перемен", "Первый номер", "Плевако", "Преступление и наказание", "Столыпин".

В номинации "Лучшая мужская роль" соревнуются Юра Борисов ("Кончится лето"), Сергей Безруков ("Воздух") и Евгений Цыганов ("Мастер и Маргарита").

В категории "Лучшая женская роль" за награду борются Юлия Снигирь ("Мастер и Маргарита"), Анастасия Талызина ("Воздух"), Александра Урсуляк ("Смотри на меня!") и Алина Ходжеванова ("Филателия").