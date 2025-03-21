Завершился второй сезон сериала «Разделение» от Apple

20 марта завершился второй сезон «Разделения» — флагманского сериала компании Apple. В этот день вышел 10-й эпизод продолжения, который уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами.

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Второй сезон шоу стартовал в январе и сразу же установил рекорд стримингового сервиса. Проект возглавил чарты ключевых для компании рынков, обойдя в том числе очень популярного «Теда Лассо».

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке — он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих.