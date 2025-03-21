Состоялась мировая премьера ремейка «Белоснежки» от Disney

21 марта состоялась мировая премьера «Белоснежки». Новый ремейк от студии Disney уже можно посмотреть в кинотеатрах большинства стран мира. До России лента доберётся в начале апреля — неофициальными способами.

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Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Ремейк «Белоснежки» рассказывает современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр», главную злодейку в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»). За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

Ещё до выхода лента столкнулась с массовой критикой в Сети. Так, первый трейлер получил более 1 млн дизлайков на YouTube, а большую премьеру ленты в Лос-Анджелесе отменили в последний момент из-за политических высказываний главных звёзд картины. Критики также не пришлась по душе лента, хотя актёрскую работу Рэйчел Зеглер похвалило большинство обозревателей.