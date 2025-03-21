Стало известно, когда Каннский фестиваль объявит свои программы

Крупнейший в мире Каннский международный кинофестиваль объявил, что конкурсные программы очередного форума будут обнародованы на пресс-конференции в Париже 10 апреля. Ее проведут генеральный делегат фестиваля Тьерри Фремо и президент Айрис Кноблох, полномочия которой были недавно продлены до 2027 года.

Прошлогодние Канны побили рекорд по количеству награжденных фильмов, которые в дальнейшем получили и Академические премии "Оскар": среди них "Анора", "Поток", "Эмилия Перес", "Субстанция".

По предположению экспертов, в числе конкурсных картин будущего фестиваля могут оказаться "Финикийская схема" Уэса Андерсона с Томом Хэнксом и Скарлетт Йоханссон, "Новая волна" Ричарда Линклейтера, "Улица Малаги" Марьям Тузани, "Миссия невыполнима: финальная расплата" Ричарда Маккуорри с Томом Крузом, "Частная жизнь" Ребекки Злотовски, "Неопознанный" Хайфы Аль Мансур, "Амрум" Фатиха Акина, "Сирота" Ласло Немеша и "Секретный агент" Клебера Мендонсы Фильо.

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.