Что известно о сериале «Этерна»

В 2022 году российские зрители впервые познакомились с экранизацией цикла романов «Отблески Этерны» писательницы Веры Камши. Спустя три года «Кинопоиск» объявил о новой киноверсии произведения. «Лента.ру» рассказывает, зачем пересняли «Этерну» и чем новый проект отличается от предыдущего.

«Этерна»: главное о сериале

Год выхода: 2025

Платформа: «Кинопоиск»

Страна: Россия

Жанры: фэнтези, приключения

Количество серий: 6

Режиссер: Сергей Трофимов

Сценарист: Сергей Калужанов

Продюсеры: Ольга Филипук, Михаил Китаев, Евгений Баранов Оператор: Павел Гусев

В ролях: Антон Рогачев, Иван Трушин, Павел Чинарев, Юрий Чурсин, Антон Кузнецов, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Илья Виногорский, Валентина Ляпина, Данил Никитин, Евгений Стычкин, Виктор Добронравов

«Этерна» — предстоящий российский сериал в жанре приключенческого фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Отблески Этерны» русско-украинской писательницы Веры Камши. Пробную экранизацию под названием «Этерна: Часть первая» «Кинопоиск» выпустил еще в 2022 году — предполагалось, что она станет первой лентой в цикле полнометражных фильмов, однако потом шоураннеры приняли решение сменить режиссера и актерский состав и сделать перезапуск проекта.

Сюжет

События сериала развиваются в вымышленной вселенной на планете Кэртиана, которая отдаленно напоминает Европу XVI-XVII веков. По легенде, Кэртиана была создана четырьмя богами-творцами, которые, уходя, оставили в качестве Хранителей планеты правителей из древнего рода Ракан, а также повелителей Молний, Скал, Волн и Ветра.

Прошло несколько столетий, боги не вернулись, и Кэртиана погрязла в междоусобных войнах

Представителей династии Ракан свергла с престола одного из королевств под названием Талиг семья Оллар. Сторонники Раканов во главе с герцогом Окделлом подняли восстание, однако потерпели поражение, а их лидера лишил жизни на дуэли герцог Рокэ Алва, верный династии Оллар.

К началу событий сериала мир, охваченный бескомпромиссной борьбой за власть, находится на пороге Великого Излома, по-простому — конца света

Главными героями становятся принц свергнутой династии Альдо Ракан и Ричард Окделл, сын того самого Окделла, погибшего на дуэли. Ракан живет в изгнании вместе с бабушкой и своим наставником в городе Агарис и строит планы по возвращению себе трона, а Ричард Окделл поступает в Лаик — школу оруженосцев, воспитанники которой получают место при королевском дворе. Он мечтает отомстить Рокэ Алве за отца, а противники режима тем временем надеются повернуть его гнев в свою пользу. Кому же удастся изменить ход судьбы и спасти умирающий мир?

Дата выхода

Изначально дата выхода сериала «Этерна» была назначена на 2024 год, однако потом релиз был перенесен. По последним данным, премьера намечена на 5 июля 2025 года.

Производство

Впервые романы Камши были экранизированы в 2022 году: на «Кинопоиске» вышел полнометражный фильм «Этерна: Часть первая» — адаптация первого романа цикла «Отблески Этерны» — «Красное на красном. Режиссером выступил Евгений Невский, известный по сериалам «Интерны» и «Гудбай», а ключевые роли исполнили Анар, Павел Крайнов, Юрий Чурсин, Денис Нурулин, Валентина Ляпина, Сергей Горошко, Сергей Гилев, Вениамин Смехов и Юлия Хлынина.

Критики и зрители приняли фильм сдержанно, хотя интерес к нему был довольно высок

За первые сутки картину посмотрели более 100 тысяч человек — побить этот рекорд удалось только мистическому сериалу «Пищеблок». Проект похвалили за общий визуальный стиль и работу художников по костюмам, внимательное отношение к литературному источнику и проработку героев. Основным минусом фильма рецензенты назвали сам формат повествования — из-за небольшого хронометража вместить всех персонажей и все сюжетные линии было сложно, из-за этого картина оказалась перегруженной и сложной. Поэтому экранизацию решили доработать и переснять.

«Прежде чем запускать производство полного сезона, нам важно было убедиться, что история вызовет большой интерес у аудитории, — рассказал продюсер проекта Михаил Китаев. — Поэтому после выхода первой части мы провели детальное исследование: что зрителям понравилось, а что — нет.

Увидев, что первая часть вызвала невероятный отклик у аудитории, мы решили, что этот проект нужно развивать, дорабатывать слабые места пилота и масштабировать. Для этого мы усилили творческую группу, в том числе специалистами, у которых за плечами опыт работы на важных блокбастерах, — Михаил Китаев, продюсер

Съемочная команда обновилась почти полностью: место режиссера занял Сергей Трофимов («Нулевой пациент», «Монастырь, «Вертинский»), за сценарий стал отвечать Сергей Калужанов («Мерзлая земля», «Пищеблок»). Из предыдущего каста остались только Юрий Чурсин (Рокэ Алва), Валентина Ляпина (Мэллит), а также Данил Никитин и Федор Мишеев, играющие братьев Катершванц. На остальные роли были взяты новые актеры.

По словам создателей проекта, в пилотном фильме были затронуты лишь некоторые аспекты произведения; в сериале же акцент будет сделан на взаимоотношениях персонажей и их арках развития

Кроме того, в новой адаптации будет больше трюков и боевых сцен — за их постановку отвечала казахстанская студия «Кун-до», имеющая голливудский опыт и отвечающая за экшен в фильмах «Майор Гром: Игра» и «Последний богатырь».

Съемки прошли в Санкт-Петербурге, Пскове, Ивангороде и Дагестане. Часть сцен (в основном относящихся по сюжету к городу Агарис) снимали в Узбекистане, в частности в Бухаре и Хиве.

Актеры и роли