Cериал «Разделение» от Apple продлили на третий сезон

Сверхпопулярный сериал «Разделение» от Apple продлили на третий сезон. Руководитель компании Тим Кук сопроводил анонс продолжения коротким тизером.

© Чемпионат.com

Напомним, второй сезон «Разделения» завершился 20 марта. В этот день состоялась премьера 10-го эпизода, который уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами.

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке — он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих.