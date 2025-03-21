Опубликованы новые кадры сериал «Железное сердце» от Marvel

Компания Marvel объявила, что премьера долгожданного супергеройского сериала «Железное сердце» состоится 24 июня. Также авторы опубликовали новые кадры с главной героиней шоу.

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Напомним, проект расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel — это молодая студентка, которая благодаря выдающимся инженерным способностям создаёт себе бронированный суперкостюм.

Главную роль в шоу исполнит Доминик Торн («Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Иуда и чёрный мессия»), а антагониста в лице Паркера Роббинса сыграет Энтони Рамос («Гамильтон», «Звезда родилась», «Дурные деньги»). Ранее сообщалось, что в каст также войдёт Саша Барон Коэн («Борат»).

Новые кадры

© Marvel