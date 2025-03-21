Фильм «Настоящая боль» стал для Джесси Айзенберга не просто режиссерской работой, а глубоко личной историей. Он не только поставил картину, но и написал сценарий, а также сыграл одну из ролей. Интересно, что сцена с домом бабушки героев снималась у настоящего бывшего дома семьи Айзенберга.

Роль Бенджи досталась Кирану Калкину, хотя изначально Айзенберг сам хотел его сыграть. Однако Эмма Стоун, продюсер фильма, посоветовала доверить персонажа другому актеру. Калкина предложила сестра Айзенберга, и он был утвержден без прослушивания.

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Перед съемками Калкин сомневался в участии, не желая надолго расставаться с семьей, но Стоун убедила его остаться. Во время работы он импровизировал, что вызывало разногласия с Айзенбергом, привыкшим к четкому планированию. В итоге роль принесла Калкину «Оскар».

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.