Что смотреть на следующей неделе в кинотеатрах и онлайн

С 20 марта в кинотеатрах Марк Эйдельштейн становится бродячим актером, Виктор Хориняк помогает инопланетянам, Виктор Добронравов заводит медведя, Мэл Гибсон выпускает новый триллер, Елизавета Боярская переживает измену, в Белом доме находят труп. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© кадр из сериала «Побочный квест»

«Жар-птица»

Премьера: 20 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Александра Киселева, Илларион Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Хаски.

Зачем смотреть: фильм-сказка режиссера Романа Михайлова о связи живых и ушедших миров, о театре и свободе.

Молодая актриса и танцовщица Саша (Александра Киселева) готовится к важной роли в театре Санкт-Петербурга, но ее тревожат воспоминания о прошлом — мать исчезла много лет назад, оставив лишь слухи, что уехала в Индию. Сводный брат Леша (Илларион Маров) предлагает ей отправиться на поиски и заодно снять об этом фильм.

Добравшись до Варанаси, Саша неожиданно оказывается в другом городе, где встречает русских уличных артистов. Они помогают ей продолжить поиски, но ответы оказываются сложнее, чем она ожидала.

«Ждун»

Премьера: 20 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Сергей Белов, Мила Жукова, Виктория Савитская, Евгений Тегнеренко.

Зачем смотреть: семейная комедия, основанная на персонаже голландской художницы Маргрит ван Бреворт, который стал интернет-феноменом.

В глубине лесов под Абрау-Дюрсо, среди тихих деревьев и пения птиц, происходит нечто невероятное — с неба падает корабль, оставляя за собой сверкающий след. Его пилот, странное, но добродушное существо по имени Ждун, оказался на Земле из-за метеоритного дождя. Теперь он ждет помощи от своей цивилизации, но сигнал, отправленный в космос, пролетит долгие годы, прежде чем его услышат. Одинокий и растерянный, он не знает, что вскоре встретит того, кто изменит его судьбу.

Любознательный Никита (Андрей Андреев) первым находит инопланетянина и вместо страха испытывает восторг. Он убеждает свою семью помочь Ждуну починить корабль, и вскоре Семеновы объединяются ради миссии, о которой даже не мечтали. Но им мешает местный бизнесмен-аферист, готовый на все ради инопланетных технологий.

«Пальма 2»

Премьера: 20 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Валерий Скорокосов, Иван Агапов.

Зачем смотреть: продолжение семейной приключенческой истории о верной овчарке.

Переехав в небольшую деревню, летчик Вячеслав Лазарев (Виктор Добронравов) вместе с семьей привыкает к новой жизни. Теперь вместо больших авиалайнеров он управляет скромным АН-2, а его сын Коля исследует окрестности в поисках приключений. Однажды мальчик находит осиротевшего медвежонка и дает ему имя Мансур. Между ними возникает крепкая дружба, но мирный уклад семьи нарушают браконьеры, похитившие медвежонка.

Верная овчарка Пальма, уже однажды доказавшая, что для нее нет ничего важнее друзей, отправляется на поиски. Пробираясь через дикие леса, полные опасностей, она и Мансур учатся полагаться друг на друга.

«Особо опасный пассажир»

Премьера: 20 марта.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Мишель Докери, Марк Уолберг, Тофер Грейс, Леа Ремини, Пол Бен-Виктор, Марк Шотц.

Зачем смотреть: новый напряженный триллер от Мэла Гибсона.

Федеральный маршал Мэдолин выходит на след финансового преступника Уинстона, скрывающегося в ледяных просторах Аляски. Он связан с мафией, но готов пойти на сделку: сдать крупного криминального босса в обмен на защиту. Единственный способ выбраться из глухой местности — небольшой одномоторный самолет, который должен доставить их в ближайший город, а затем в Нью-Йорк.

Но вскоре после взлета становится ясно, что их пилот — совсем не тот, за кого себя выдает. Полет превращается в смертельную игру, в которой каждое движение может стоить жизни. Кто настоящий враг, а кто союзник?

«Опасная близость»

Премьера: 20 марта.

Где смотреть: START.

В ролях: Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Артем Быстров, Софья Лебедева, Маргарита Силаева, Тамирлан Джангазиев, Максим Матузный, Дарья Румянцева.

Зачем смотреть: драматический сериал с Елизаветой Боярской в главной роли.

Анна — талантливый пластический хирург и успешная руководительница клиники. Ее жизнь кажется идеальной: карьера на подъеме, в браке — гармония. Но однажды все рушится. Муж Анны попадает в аварию, и с ним в машине оказывается не она, а его любовница — популярная блогерша и певица Женя. Этот удар заставляет Анну пересмотреть всю свою реальность.

Глубоко раненная предательством, она выбирает путь мести, но шаг за шагом оказывается втянутой в опасную игру, где грань между правдой и ложью стирается. Чем дальше она заходит, тем сложнее остановиться. Что победит в этой истории — ярость или холодный расчет? И какой будет цена за стремление к справедливости?

«Убийство в Белом доме»

Премьера: 20 марта.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Узо Адуба, Барретт Фоа, Эдвина Финдли, Джульетт Джефферс, Эл Митчелл, Бретт Такер, Джоди Бьянка Уайз, Пол Фицджералд, Сумали Монтано, Дж.Д. Холл.

Зачем смотреть: сборник ироничных историй о происходящем в главной обители американского президента.

Когда в стенах Белого дома происходит загадочное убийство, расследование поручают Корделии Капп — эксцентричной, но гениальной сыщице с острым умом и безупречным сарказмом. Ее методы далеки от стандартных, но именно это делает ее незаменимой.

Каждый из 157 гостей банкета становится подозреваемым. Политики, чиновники, влиятельные персоны — у всех есть секреты, и кто-то из них готов на все, чтобы они не всплыли наружу. Корделия шаг за шагом раскрывает клубок лжи, интриг и скрытых мотивов, но чем ближе она подбирается к разгадке, тем опаснее становится игра.

«Побочный квест»

Премьера: 26 марта.

Где смотреть: Apple TV+.

В ролях: Шалита Грант, Брайа Хендерсон, Роум Флинн, Рамон Рид, Леонард Армонд Робинсон, Уильям Стэнфорд Дэвис, Гари Краус, Анна Конкл, Дерек Уотерс.

Зачем смотреть: спин-офф к «Мистическому квесту», который глубже погрузит во вселенную.

Фильм отправляет зрителя в мир, где видеоигра — не просто развлечение, а целая вселенная, влияющая на судьбы людей. В четырех самостоятельных эпизодах зрители смогут проследить за теми, кто находится по разные стороны экрана: игроками, владельцами магазинов комиксов, гастролирующими музыкантами и художниками, чья жизнь так или иначе связана с легендарной игрой.

Каждый из них ищет свое место в мире, балансируя между реальностью и виртуальностью, работой и мечтой, одиночеством и сообществом. Кто-то находит в игре вдохновение, кто-то — спасение, а кто-то — неожиданный шанс на любовь. Этот спин-офф продолжает традиции оригинального сериала, сочетая искрометный юмор, трогательные истории и глубокое исследование человеческих связей.