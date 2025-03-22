В ДНР одновременно снимают несколько крупных патриотических фильмов

Российские кинопроизводители одновременно проводят в Донецкой Народной Республике съемки нескольких крупных патриотических проектов, еще несколько готовится к запуску. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с актерами и представителями киноиндустрии.

"ДНР сегодня стала местом притяжения кинопроизводителей, создающих новое патриотическое кино. На территории региона одновременно проходят съемки нескольких крупных проектов, еще ряд готовится к скорейшему запуску. Активно развивается киноинфраструктура, создаются школы и колледжи креативных индустрий", - сказал он на видеозаписи в Telegram-канале.

По его словам, на встрече, в которой приняли участие Сергей Жигунов, Юрий Бардаш, Аристарх Венес и Андрей Кретов, договорились "увековечить в кино подвиг Донбасса на фронте и в тылу".

"В этой работе готов участвовать Никита Михалков, его команда давно работает в нашем регионе", - отметил глава ДНР.

Пушилин добавил, что кино снимают "в реальных локациях, после общения с реальными живыми героями и консультаций с реальными бойцами".