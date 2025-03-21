Три захватывающих триллера на вечер

Если вы ищете захватывающие фильмы с неожиданными поворотами и глубоким сюжетом, обратите внимание на эти три картины из разных стран и жанров. Каждая из них оставит яркое впечатление! Эти фильмы — настоящие жемчужины современного кинематографа. Они удивят вас своими сюжетами, актерской игрой и атмосферой.

© кадр из фильма «Темная река»

1. «Умный дом» (Чехия, Словакия, 2018). Жанр: фантастика, триллер, детектив.

Молодой программист разрабатывает проект умного дома и переезжает туда с женой для тестирования своей программы. Однако вскоре контроль над системой перехватывает неизвестный, и идеальная жизнь превращается в кошмар. Героям приходится бороться за выживание в доме, который стал их ловушкой.

2. «Темная река» (Великобритания, 2017). Жанр: драма, триллер, детектив.

Алиса возвращается в родную деревню спустя 15 лет после смерти отца. Она намерена получить деньги за долгосрочную аренду семейной фермы, но местные жители, считающие себя полноправными хозяевами, не согласны с ее претензиями. Конфликт разгорается, раскрывая давние семейные тайны и обиды.

3. «День рождения» (Франция, 2022). Жанр: драма, криминал, детектив.

В день рождения Люси ее друзья приходят в дом к ней и ее мужу Максу. Однако вместо праздника они обнаруживают Макса, сидящего рядом с окровавленным телом жены. Убеждённые в его невиновности друзья решают создать ему алиби, но их планы приводят к неожиданным последствиям.

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