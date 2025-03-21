Пять жутких хоррор-фильмов

Любите ли вы жанр ужасов так, как любим его мы? Если да, то вы точно знаете, что классика никогда не стареет. Вот пять легендарных фильмов, которые до сих пор остаются эталоном жанра.

«Психо» (1960)

Хичкок создал настоящий шедевр, который перевернул представление о хорроре. История о Нормане Бейтсе и его матери до сих пор вызывает мурашки.

«Техасская резня бензопилой» (1974)

Этот фильм шокировал зрителей своей жестокостью. Маньяк с бензопилой стал символом ужаса, а сама картина вдохновила множество режиссеров на создание подобных лент.

«Сияние» (1980)

Стэнли Кубрик взял за основу роман Стивена Кинга и создал один из самых атмосферных фильмов ужасов. Джек Николсон, лабиринты отеля и знаменитая фраза «Вот и Джонни!» — это делает фильм незабываемым.

«Чужой» (1979)

Ридли Скотт доказал, что ужасы могут быть не только про сверхъестественное, но и про космос. Фильм сочетает в себе напряженный сюжет, потрясающий визуал и, конечно, легендарного Ксеноморфа.

«Хэллоуин» (1978)

Джон Карпентер подарил миру Майкла Майерса — молчаливого убийцу в маске, который стал символом хорроров. Этот фильм задал стандарты для слэшеров.

Ранее BadComedian рассказал, что в международном кино стало меньше политического давления на русских артистов, о чем свидетельствует номинация Юры Борисова на «Оскар».