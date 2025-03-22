Лучшие серии детективного сериала «Невский»

Детективный сериал «Невский» — один из самых успешных и рейтинговых проектов НТВ последних лет. Самая первая серия шоу вышла на телеканале в 2016 году, а седьмой сезон сериала «Невский. Близкий враг» завершился в октябре 2024-го. За это время в эфир вышло двести два эпизода, которые повествуют о приключениях сурового полицейского Павла Семенова. «Лента.ру» рассказывает о сюжете сериала и публикует топ-25 лучших серий «Невского».

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О чем сериал

Страна: Россия.

Россия. Жанр: детектив, криминальная драма.

детектив, криминальная драма. Создатель: Андрей Тумаркин.

Андрей Тумаркин. Производство: кинокомпания «Триикс Медиа».

кинокомпания «Триикс Медиа». Годы выхода: с 2016 года по настоящее время.

с 2016 года по настоящее время. Сколько серий: 202 (7 сезонов).

202 (7 сезонов). Длительность одной серии: 45-50 минут.

45-50 минут. Где смотреть: телеканал НТВ.

телеканал НТВ. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 6.1.

7.8 и 6.1. В главных ролях: Антон Васильев, Денис Старков, Дмитрий Паламарчук, Виктория Маслова и другие.

«Невский» — детективный сериал о трудовых буднях сотрудников УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга. История стартует, когда главного героя — капитана полиции Павла Семенова (Антон Васильев) — переводят в отдел на Невском проспекте.

По ходу сюжета Семенов и его коллеги ловят опасных преступников и раскрывают схемы, участниками которых зачастую оказываются высокопоставленные полицейские и чиновники. Еще одна важная тема сериала — разборки бандитов, которые сражаются за власть над криминальным миром Петербурга.

В противостоянии криминальных боссов принимает участие и Алексей Фомин по прозвищу Фома (Дмитрий Паламарчук) — лучший друг Павла Семенова, которого тот знает с самого детства.

Основной двигатель сюжета — погоня за неуловимым киллером по прозвищу Архитектор.

Семенов вступает в опасную игру по поиску Архитектора в самом начале шоу, а все загадки удается решить только к финалу седьмого сезона с подзаголовком «Близкий враг».

Кто такой Архитектор (осторожно, спойлеры!)

В конце первого сезона Павел Семенов узнает, что все это время Архитектором был его давний товарищ Кирилл Назаров (Александр Кудренко). Однако уже во втором сезоне выясняется, что все не так просто.

Оказывается, что Архитектор — это не один человек, а целый элитный отряд, состоящий из бывших сотрудников КГБ. Вышедшие в отставку спецназовцы переквалифицировались в киллеров, чтобы вершить собственное правосудие.

По ходу сериала Семенову удается раскрыть личности некоторых Архитекторов — большинство из них оказываются высокопоставленными полицейскими. За семь сезонов «Невского» зрители познакомились с одиннадцатью участниками группировки. Когда-то в число Архитекторов входил и отец Семенова, а в четвертом сезоне сам Павел практически стал частью этой команды.

В итоге Семенову удалось отыскать командира отряда — Главного Архитектора. Главой группировки оказался бывший начальник петербургской ФСБ, генерал-майор Георгий Мельников (Александр Аравушкин). В эпизоде «Слово архитектора» (7-й сезон, 28-я серия) Семенов наконец расправился с Главным.

«Без оружия» 1-й сезон, 1-я серия

Сезон: «Невский».

Когда вышла: 2016 год.

Режиссер: Андрей Коршунов.

Рейтинг MyShows: 4.15.

О чем серия: Павел Семенов начинает работать в отделении на Невском.

Павел Семенов — капитан полиции, который трудится в одном из окраинных районов Петербурга. Работа у Паши довольно понятная: разнять пьяную драку, накрыть наркоманский притон, поймать мелкого воришку… Суровый полицейский привык действовать максимально быстро и решительно. Рисковать собой не хочется — дома ждут любящая жена Юля (Мария Капустинская) и сын Саша (Игорь Михайлов).

Привычная жизнь меняется, когда в центре города похищают дочь влиятельного бизнесмена Латышева (Николай Смирнов). Паша случайно узнает информацию о похитителях и, рискуя собой, спасает девушку. Благодарный Латышев решает сделать капитану Семенову подарок — договориться о переводе Павла в престижное отделение на Невском проспекте.

«Добро пожаловать в клуб» (1-й сезон, 3-я серия)

Сезон: «Невский».

Когда вышла: 2016 год.

Режиссер: Андрей Коршунов.

Рейтинг MyShows: 4.24.

О чем серия: Семенов пытается обустроиться на Невском.

Семенов сумел доказать, что его давний друг и напарник Кирилл Назаров (Александр Кудренко) не виновен. Полицейского обвиняли в пьяной стрельбе и нападении на человека — в итоге следствие осталось ни с чем, а Назарова выпустили из СИЗО.

Самовольное расследование Семенова выводит из себя майора Сергея Кравцова (Максим Дахненко) — сотрудника УСБ из Центрального района Санкт-Петербурга, который и занимался делом Назарова.

Кравцов недвусмысленно дает понять: теперь Семенов работает на его земле, а значит, должен поменьше путаться под ногами.

«Новый взгляд на новое дело» (1-й сезон, 6-я серия)

Сезон: «Невский».

Когда вышла: 2016 год.

Режиссер: Андрей Коршунов.

Рейтинг MyShows: 4.33.

О чем серия: Семенов выходит на след загадочного киллера по кличке Архитектор.

В спальном районе, где раньше работал Семенов, произошла перестрелка. Назаров просит давнего друга помочь с расследованием. Павел соглашается и быстро выходит на след преступников, которые скрываются в клубе «Монархия» в центре Петербурга. Во время задержания имеет место перестрелка — владелец «Монархии», брат районного прокурора, этим крайне недоволен. Руководство требует, чтобы Семенов извинился перед важным человеком — проблемы с прокуратурой им ни к чему.

Одновременно с этим в городе происходит еще одно громкое преступление. Некто лишил жизни влиятельного бизнесмена и ранил его жену. Семенов начинает расследование и выходит на след Архитектора — неуловимого киллера, которого уже долгое время ищет петербургская полиция.

«Свободный поиск» (1-й сезон, 9-я серия)

Сезон: «Невский».

Когда вышла: 2016 год.

Режиссер: Андрей Коршунов.

Рейтинг MyShows: 4.34.

О чем серия: Семенов ловит банду карманников.

На Невском начинает орудовать новая банда воров-карманников. Начальник Семенова, подполковник Евгений Арсеньев (Александр Саюталин), отправляет своего подчиненного в «свободный поиск»: теперь Павел должен ходить по центральным улицам города и пытаться найти полезную информацию.

Вскоре в планы полиции вмешивается непредвиденное обстоятельство: босс Семенова становится жертвой карманников и лишается своего удостоверения вместе с табельным оружием. Похитители быстро пускают добычу в дело — утром патрульные находят двоих мужчин, застреленных из пистолета Арсеньева.

«Самый безопасный район» (1-й сезон, 19-я серия)

Сезон: «Невский».

Когда вышла: 2016 год.

Режиссер: Андрей Коршунов.

Рейтинг MyShows: 4.32.

О чем серия: новоиспеченный майор Павел Семенов пытается отметить повышение.

Сотрудники отделения на Невском поймали не того Архитектора и, следуя приказу подполковника Арсеньева, пытались это скрыть. В итоге правда о случившемся дошла до высших чинов, Арсеньеву объявили выговор, а Семенову дали майора.

Паша решает отметить свое внезапное повышение — для торжества выбран клуб хитрого Яворского (Олег Алмазов), который периодически передает полиции полезную информацию. Правда, на момент празднования Яворского на месте нет, и за «поляну» отвечает его помощник. Более того, этот помощник обращается к Паше с довольно рискованной просьбой.

«Тень Архитектора» (1-й сезон, 24-я серия)

Сезон: «Невский».

Когда вышла: 2016 год.

Режиссер: Андрей Коршунов.

Рейтинг MyShows: 4.39.

О чем серия: Семенов помогает Кравцову в поиске Архитектора, а Фома отстаивает свой авторитет.

Лишившийся жены майор Кравцов обращается к Паше за помощью. Он уверен, что только Семенов способен найти настоящего Архитектора. Когда полицейские навещают своего бывшего коллегу Вершинина (Евгений Бакалов), тот почему-то отказывается от сотрудничества. Кажется, майор в отставке ведет собственную игру.

В это время друг Семенова, криминальный авторитет Алексей Фомин, сталкивается с очередной проблемой. Один недовольный бизнесмен решил устроить покушение на Фому — в качестве исполнителя выбран тот самый Архитектор. Однако бандиту удается переиграть бизнесмена, а в руки Семенова попадает информация о том, где вскоре объявится неуловимый киллер.

«Найти и уничтожить» (1-й сезон, 29-я серия)

Сезон: «Невский».

Когда вышла: 2016 год.

Режиссер: Андрей Коршунов.

Рейтинг MyShows: 4.41.

О чем серия: Семенов раскрывает личность Архитектора.

Некий бизнесмен обращается в полицию с необычной просьбой — он знает, что на него готовится покушение, и умоляет о защите. Не проходит и дня, как бизнесмена убивают. Майор Семенов сразу понимает — за этим стоит Архитектор.

Павел решается на неожиданный поступок: он вынужденно становится новой мишенью киллера. Семенов и Назаров устраивают засаду, чтобы поймать Архитектора, однако на условленное место встречи внезапно прибывает совершенно другой человек.

«Вольный стрелок» (2-й сезон, 1-я серия)

Сезон: «Проверка на прочность».

Когда вышла: 2017 год.

Режиссер: Михаил Вассербаум.

Рейтинг MyShows: 4.22.

О чем серия: Павел работает в такси, пока его жена отбывает тюремный срок.

Прошел год после того, как Семенов вычислил и обезвредил неуловимого Архитектора. Теперь Павел — полицейский в отставке, который работает простым таксистом. Его жена Юля уже довольно давно находится в тюрьме — женщину обвинили в гибели напавшего на нее наркомана.

В это же время в Санкт-Петербурге объявляются новые избирательные преступники. Грабители, переодетые в гастарбайтеров, обворовывают людей, которые недавно сняли со счета крупную сумму денег. Паша и его друг Леха чуть не становятся жертвами очередного нападения.

«Я всех спасу» (2-й сезон, 4-я серия)

Сезон: «Проверка на прочность».

Когда вышла: 2017 год.

Режиссер: Михаил Вассербаум.

Рейтинг MyShows: 4.30.

О чем серия: Семенов узнает, что дело Архитектора еще не закрыто, а Фома возвращается в Санкт-Петербург.

Полковник ФСБ Юрий Тарасов (Андрей Кузнецов) объясняет Семенову, что его давний товарищ Назаров никогда не был Архитектором. Тарасов уверен, что настоящий киллер все еще разгуливает на свободе, а расследование далеко от завершения.

Коллега Семенова, майор Андрей Михайлов (Андрей Гульнев), безуспешно пытается взять кредит, чтобы отдать деньги бывшей жене. Когда на банк нападают грабители, майор решает не рисковать собой, однако соглашается провести расследование.

Фома возвращается в родной Петербург и с радостью навещает старого друга Семенова. Криминальный босс не догадывается, что за время его отсутствия братва решила избавиться от Фомина.

«Сутки» (2-й сезон, 7-я серия)

Сезон: «Проверка на прочность».

Когда вышла: 2017 год.

Режиссер: Михаил Вассербаум.

Рейтинг MyShows: 4.16.

О чем серия: Один день из жизни Павла Семенова.

Сотрудник полиции Павел Семенов проживает обычный рабочий день. По долгу службы ему приходится выезжать на самые разные вызовы. Сначала нужно вызволить пьяного мужчину из квартиры его бывшей жены, потом приехать на место жестокой потасовки и задержать зачинщиков драки.

Один из вызовов напрямую связан с Пашиным коллегой. Подвыпивший сын одного якобы честного полицейского устраивает автогонки в самом центре Петербурга. Семенову удается остановить юношу и его компанию, однако его отец всегда готов использовать свои связи, чтобы прийти на помощь сыну.

«Что было, то и будет» (2-й сезон, 13-я серия)

Сезон: «Проверка на прочность».

Когда вышла: 2017 год.

Режиссер: Михаил Вассербаум.

Рейтинг MyShows: 4.36.

О чем серия: Паша помогает Юле устроить в тюрьме концерт.

Юля узнает, что может выйти на свободу по УДО. Правда, чтобы это сделать, придется сильно постараться — женщине необходимо организовать в тюрьме живое выступление какой-нибудь звезды.

Паша вызывается помочь супруге и пытается договориться с Денисом Клявером из «Чая вдвоем». Директор певца, естественно, отказывается от такого «заманчивого» (еще и бесплатного) предложения. Тогда Семенов и Михайлов решаются на очередную смелую авантюру — они угоняют дорогую машину Клявера. По задумке, музыкант должен отыграть концерт в обмен на возвращение его автомобиля.

«Кого хочешь выбирай» (2-й сезон, 22-я серия)

Сезон: «Проверка на прочность».

Когда вышла: 2017 год.

Режиссер: Михаил Вассербаум.

Рейтинг MyShows: 4.16.

О чем серия: Семенов сталкивается с одним из самых тяжелых выборов в своей жизни.

Бандит Артур Власов (Алексей Белозерцев) выходит на свободу, а полковник Арсеньев придумывает, как решить все проблемы криминального авторитета.

Сотрудники тюрьмы находят у Юли мобильный телефон. Это серьезное нарушение правил — теперь женщине, переведенной в одиночный карцер, грозит настоящая опасность. Начальник тюрьмы предлагает Семенову тяжелый выбор: либо он лично расправится со своим другом Фомой, либо его супруга останется в карцере надолго.

Павел в ужасе пытается найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Он не хочет лишать жизни своего лучшего друга, но и смотреть, как тюремщики мучают Юлю, просто невозможно.

«Входной билет» (3-й сезон, 1-я серия)

Сезон: «Чужой среди чужих».

Когда вышла: 2019 год.

Режиссер: Михаил Вассербаум.

Рейтинг MyShows: 4.29.

О чем серия: Семенов начинает работать на Фому, а Юля привыкает к жизни на воле.

Павел Семенов с трудом восстанавливается после перестрелки, в которой его приняли за бандита. После выздоровления он планирует вновь вернуться на службу, однако верный друг Фома отговаривает его от этой затеи. Семенов понимает, что больше не может работать под управлением полковника Арсеньева — в итоге он становится новым начальником охраны в компании Фомина.

Юля, отсидевшая несколько лет за нападение на наркомана, выходит из колонии. Паша пытается помочь своей жене заново приспособиться к свободной жизни и доказать, что она имеет полное право воспитывать сына Сашу.

«Линия защиты» (3-й сезон, 5-я серия)

Сезон: «Чужой среди чужих».

Когда вышла: 2019 год.

Режиссер: Михаил Вассербаум.

Рейтинг MyShows: 4.26.

О чем серия: Фома помогает Семенову отвести подозрения от его жены.

Официантка Нина Молчанова (Елена Лопаткина) — любовница Павла Семенова — ушла из жизни при загадочных обстоятельствах. Пока что супруги Семеновы — единственные подозреваемые по делу об убийстве. Павла и Юлю вызывают на допрос. Ситуацию осложняет то, что ревнивая Юля не так давно избила Нину и теперь не имеет алиби.

Чтобы спасти супругу, Семенов обращается за помощью к Фоме. Он уговаривает друга соврать, что в тот вечер, когда все случилось, Юля была в кафе вместе с Фоминым. Бандит соглашается помочь, после чего почему-то просит своего подчиненного стереть все записи с камер наблюдения в том самом кафе.

Сезон: «Чужой среди чужих».

Когда вышла: 2019 год.

Режиссер: Михаил Вассербаум.

Рейтинг MyShows: 4.23.

О чем серия: Семенов узнает правду о своем отце, а Фома становится новым хранителем общака.

Полковник Александр Максимов (Денис Старков) помогает Семенову выйти на свободу. Во-первых, он уверен в невиновности Паши, во-вторых, только Семенов способен поймать Архитектора.

Максимов передает Семенову результаты теста ДНК. Оказывается, что настоящий отец Павла — член банды «Архитекторов» Сергей Семенчук. Возможно, именно поэтому Паша так часто выходил сухим из воды — все это время отец знал о своем сыне и старался его защитить.

Фома становится новым хранителем общака, а значит, преемником криминального босса Пахома (Игорь Волков). Эта новость очень не нравится Байкалу (Алексей Титков), и влиятельный бандит решает расправиться со своим более успешным конкурентом.

«Приманка» (3-й сезон, 17-я серия)

Сезон: «Чужой среди чужих».

Когда вышла: 2019 год.

Режиссер: Михаил Вассербаум.

Рейтинг MyShows: 4.23.

О чем серия: Семенова похищают бандиты, которые хотят разузнать секреты Фомы.

Кажется, что жизнь Павла Семенова окончательно пошла под откос. Он упустил любимую женщину и перестал работать на Фому. Ситуация становится еще хуже, когда бывшего полицейского похищают неизвестные. Они пытают Павла, чтобы заставить его выдать все секреты Фомы. Однако Семенов не собирается рассказывать тайны своего друга даже под пытками.

Позже Семенов решает помочь своим бывшим коллегам-полицейским. В Петербурге орудует новый преступник, который расстреливает водителей из определенного таксопарка. Павел соглашается стать приманкой, чтобы задержать опасного киллера.

Сезон: «Тень Архитектора».

Когда вышла: 2020 год.

Режиссеры: Михаил Вассербаум и Дмитрий Аверин.

Рейтинг MyShows: 4.33.

О чем серия: новый начальник решает вернуть Семенова и Михайлова на службу, а Семенчук разрабатывает опасный план.

После уничтожения Фомы в центре Санкт-Петербурга начинается настоящий разгул преступности.

Максимов подозревает, что именно Семенов в ответе за устранение Байкала и Вени Лапшина (Руслан Бальбуциев), но у полковника нет прямых доказательств. Через два месяца Павел Семенов возвращается в Петербург.

Новым начальником полиции в Центральном районе становится полковник Олег Маркин (Игорь Павлов). Он возвращает Михайлова на службу и задумывается о том, чтобы пригласить на работу Семенова. О планах Маркина узнает беглый Семенчук. Он хочет сделать из Паши нового Архитектора и считает, что его возвращение в полицию — это отличное прикрытие.

«Простая формальность» (4-й сезон, 9-я серия)

Сезон: «Тень Архитектора».

Когда вышла: 2020 год.

Режиссеры: Михаил Вассербаум и Дмитрий Аверин.

Рейтинг MyShows: 4.27.

О чем серия: Юля становится наследницей состояния Фомы.

Оказывается, бывшая жена Семенова Юля — одна из главных наследниц Фомы. Московские и питерские бандиты узнают, что Фомин завещал состояние своей любовнице, и решают лично навестить женщину.

Юля принципиально не собирается отказываться от наследства, и тогда криминальные боссы пускают в ход угрозы. В итоге Юля становится жертвой покушения — защитить женщину пытается ее новый молодой человек Максим (Степан Бекетов).

«Встреча старых друзей» (4-й сезон, 22-я серия)

Сезон: «Тень Архитектора».

Когда вышла: 2020 год.

Режиссеры: Михаил Вассербаум и Дмитрий Аверин.

Рейтинг MyShows: 4.25.

О чем серия: в Петербурге появляется новый киллер, который явно связан с делом Архитектора.

В городе появляется новый киллер — загадочный Музыкант. Он нападает исключительно на сотрудников ФСБ, которые в разное время работали по делу Архитектора. Более того, киллер оставляет на месте преступления букву «А» — фирменный архитекторский знак.

Паша уверен, что за этими нападениями стоят Сергей Семенчук и его коллега, наемник Александр Ладыгин (Дмитрий Сутырин). Семенчук убеждает Семенова, что непричастен к атакам на сотрудников ФСБ, и поручает Ладыгину отыскать настоящего киллера.

«Адреналин» (4-й сезон, 26-я серия)

Сезон: «Тень Архитектора».

Когда вышла: 2020 год.

Режиссеры: Михаил Вассербаум и Дмитрий Аверин.

Рейтинг MyShows: 4.15.

О чем серия: Семенчук просит Семенова стать новым Архитектором.

Семенчук рассказывает Паше, почему решил выбрать его в качестве нового участника банды Архитекторов. Однако Семенов не готов отказаться от своих принципов и присоединиться к группировке киллеров — пусть даже тех, у кого благородные мотивы.

Генерал-майор Геннадий Любимов (Сергей Кошонин) и его жена Вера (Наталья Бурмистрова) пытаются отыскать место, в котором обнаружили тело их сына Жени (Роман Притула). Место захоронения выглядит подозрительно, да и информация о Жениной машине противоречива.

«Привет с того света» (5-й сезон, 2-я серия)

Сезон: «Охота на Архитектора».

Когда вышла: 2022 год.

Режиссер: Дмитрий Аверин.

Рейтинг MyShows: 4.40.

О чем серия: Паша понимает, что Юля что-то скрывает, а генерал Мельников решает снова допросить Семенова.

Семенов догадывается, что Юля что-то скрывает. Он обращается за помощью к эксперту, который способен провести незаметную экспертизу телефона бывшей жены.

Михайлов все еще не понимает, можно ли верить Семенову, и решает пока что действовать в одиночку. Генерал Георгий Мельников (Александр Аравушкин) направляется в Москву с докладом по делу Архитектора. Новых зацепок у Мельникова нет, поэтому он решает допросить своего единственного подозреваемого — Павла Семенова.

Тем временем в городе орудует банда, ворующая мотоциклы. Когда своего транспортного средства лишается зять одного влиятельного человека, полиция берется за дело с удвоенной силой.

«Первое января» (5-й сезон, 13-я серия)

Сезон: «Охота на Архитектора».

Когда вышла: 2022 год.

Режиссер: Дмитрий Аверин.

Рейтинг MyShows: 4.36.

О чем серия: на Невском по-своему отмечают Новый год.

События серии разворачиваются 31 декабря и 1 января. Жители Санкт-Петербурга с размахом отмечают Новый год. Пока Фома приглашает своих приближенных на банкет в баре «Три кабана», Семенов занимается привычной работой. Он задерживает преступника прямо у него в доме — правда, для этого полицейскому приходится примерить костюм Деда Мороза.

На следующий день в полицию обращается женщина, муж которой бесследно исчез. Семенов быстро понимает, что вчера пропавший был в «Трех кабанах», где поздравлял криминального босса с Новым годом.

Михайлову тоже приходится разгребать последствия шумной новогодней вечеринки. Одно из вчерашних застолий закончилось громким преступлением: кто-то расстрелял сразу пять человек из охотничьего ружья.

«Юля» (5-й сезон, 20-я серия)

Сезон: «Охота на Архитектора».

Когда вышла: 2022 год.

Режиссер: Дмитрий Аверин.

Рейтинг MyShows: 4.42.

О чем серия: Юля сообщает Паше правду об их сыне, а позже становится жертвой киллера.

В Петербурге совершено очередное нападение на бизнесмена — тело мужчины находят на берегу Невы. Прибывший на место Арсеньев почему-то забирает букву «А», которую оставил после себя киллер. У Маркина есть всего сутки, чтобы отыскать преступника.

Фома приказывает отыскать человека, который стрелял в него и Юлю, — женщина только недавно вернулась в Петербург, но уже успела стать жертвой нападения. Тем временем Юля встречается с Пашей, чтобы открыть ему страшную правду об их сыне Саше. Женщина не понимает, насколько серьезна угроза, нависшая над ее жизнью.

«Закон бумеранга» (6-й сезон, 3-я серия)

Сезон: «Расплата за справедливость».

Когда вышла: 2023 год.

Режиссер: Игорь Драка.

Рейтинг MyShows: 4.24.

О чем серия: Семенов предотвращает бунт в СИЗО, а Татьяна Белова ищет новую работу.

Семенов лишил жизни хулигана, вооруженного настоящим пистолетом и попал в СИЗО. Сокамерники Павла готовятся к побегу — они берут в заложники местный медперсонал и прокурора Лаврентьева (Роман Грибков), который пронес в СИЗО оружие. Услышавший выстрелы Семенов решает действовать — он обезоруживает зэков и восстанавливает порядок. Теперь у Лаврентьева, крышующего петербургские притоны, большие неприятности.

Андрей Михайлов возвращается на службу. Новая возлюбленная Паши Татьяна Белова, которая ушла из полиции, безуспешно пытается найти новую работу. Белова (Виктория Маслова) решает обезвреживать преступников, за поимку которых назначена внушительная награда.

«Жизнь после смерти. Часть 1-я» и «Жизнь после смерти. Часть 2-я» (6-й сезон, 19-я и 20-я серии)

Сезон: «Расплата за справедливость».

Когда вышли: 2023 год.

Режиссер: Игорь Драка.

Рейтинг MyShows: 4.09.

О чем серия: Семенов наконец-то встречается с выжившим Фомой.

Павел Семенов наконец-то встречается с давним другом, криминальным авторитетом Алексеем Фоминым. Несколько лет назад бандит якобы ушел из жизни на глазах Семенова, а теперь вновь стоит перед ним — живой и невредимый. Фома рассказывает товарищу, что с ним происходило после его фейковой смерти и объясняет, как смог избежать неминуемого.

В это время криминальные боссы Уфа (Роман Сердюков) и Лесник (Юрий Сысоев) продолжают свои разборки. Полковник Окунько (Николай Горшков) решает прекратить эту ненужную войну — он приходит к своему давнему знакомому Леснику, чтобы его задержать.