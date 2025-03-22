Фильм «Пираты Карибского моря 6»: что известно о новой части франшизы про капитана Джека Воробья

Lenta.ru

Первая часть легендарной пиратской франшизы — фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» — вышла на экраны в 2003 году. С тех пор зрители увидели пять фильмов о приключениях эксцентричного капитана Джека Воробья. Еще до премьеры четвертой картины создатели заявляли, что снимут еще два фильма: пятый вышел в 2017 году, а вот производство шестого затянулось. «Лента.ру» рассказывает, что известно о шестой части «Пиратов Карибского моря»: раскрывает возможные даты выхода и актерский состав картины, а также объясняет, вернется ли Джонни Депп к роли капитана Джека Воробья.

Что известно о новой части «Пиратов Карибского моря»
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Главное о фильме

  • Страна: США.
  • Жанр: фэнтези, боевик, триллер, комедия, приключения.
  • Режиссер: Йоаким Реннинг.
  • Сценаристы: Тед Эллиот, Терри Россио, Крейг Мейзин.
  • Продюсер: Джерри Брукхаймер.
  • Дата выхода: неизвестна.

Дата выхода

Пока нет даже примерных сроков выхода фильма «Пираты Карибского моря 6». По словам создателей сиквела, сценарий шестой части уже готов, однако информации о начале работы пока не было.

Дата выхода фильма «Пираты Карибского моря 6» пока неизвестна.

На данный момент создатели не назвали даже год релиза. Несмотря на это, в сети предполагают, что продолжение пиратской франшизы может выйти в конце весны или в начале лета. Такое наблюдение основано на датах премьеры остальных фильмов: первые два показали в начале июля, а остальные три — в конце мая.

Производство

Официально Disney анонсировал продолжение в 2018 году, почти сразу после премьеры фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Однако работе над продолжением помешали различные факторы, в том числе громкий развод и судебный процесс между исполнителем главной роли Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд.

В общей сложности бракоразводный процесс и судебные тяжбы длились с 2016 по 2022 год. Это серьезно повлияло на карьеру Деппа: так, из-за обвинений в издевательствах, которые в итоге не подтвердились, он потерял роли в различных проектах, в том числе в продолжении «Фантастических тварей».

В октябре 2018 года Variety со ссылкой на источник сообщил, что Disney планирует перезапуск франшизы «Пираты Карибского моря» с участием новой команды — сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником, которые создали «Дэдпула». Через год стало известно, что дуэт покинул команду.

За перезапуск «Пиратов Карибского моря» отвечает создатель «Чернобыля» и шоураннер «Одних из нас» Крейг Мазин. Он работает вместе с Тедом Эллиотом, который трудился над первыми частями «Пиратов».

Продюсером, как и в остальных пяти частях франшизы, выступает Джерри Брукхаймер.

В 2023 году сценарист Крейг Мазин рассказал, что он предложил Disney идею для шестой части фильма еще до пандемии COVID-19. По его словам, команда не ожидала, что компании понравится задумка, так как сценарий получался слишком странным. Однако Disney одобрил задумку, и Мазин начал писать свой фантастический сюжет. Работа заняла несколько лет, но когда она завершилась, производство так и не началось: помешали забастовки актеров и сценаристов в Голливуде.

В 2024 году продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что франшиза «Пиратов Карибского моря» получит сразу два новых фильма:

  • первой станет перезапуск истории, над которой Брукхаймер будет работать с автором сценария пятой части Джеффом Натансоном;
  • о чем будет вторая картина, он не уточнил. Производством фильма займется LuckyChap Entertainment — продюсерская студия актрисы Марго Робби («Барби», «Отряд самоубийц») и ее мужа, кинопродюсера Тома Акерли. Сценаристом станет Кристина Ходсон, которая работала над фильмом «Бамблби».
«Мы надеемся, что оба фильма попадут в кинотеатры. Disney наверняка не станет отрицать, что хочет снять фильм с Марго [Робби]», — Джерри Брукхаймер, продюсер первых пяти «Пиратов Карибского моря».

Сама Марго Робби говорила о втором проекте еще в 2022 году. По словам актрисы, ее команда разрабатывала идею сюжета с фокусом на женских персонажей.

«Похоже, [Disney] не захотели этого делать», — объяснила она.

Вскоре после ее заявления Джерри Брукхаймер сообщил, что фильм все еще актуален для Disney. Он предположил, что актриса расстроилась из-за решения компании немного отложить производство. Когда продюсера спросили, почему с новыми частями возникли такие трудности, он отметил, что все фильмы франшизы сложные.

«О боже, они все сложные. Я думаю, что мы тоже очень близки к этому. У нас есть очень хороший сценарий. Мы разработали два сценария — один с Марго Робби, а другой — с более молодым актерским составом. Над сценарием с Марго Робби нужно еще немного поработать. Сценарий с более молодым актерским составом близок к завершению. Надеюсь, мы возьмемся за оба», — подчеркнул он.

Сюжет

Информации о сюжете шестой части «Пиратов Карибского моря» пока нет. Возможно, сиквел станет продолжением пятой части с подзаголовком «Мертвецы не рассказывают сказки».

Чем закончился фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

В конце фильма героям удалось победить капитана Салазара (Хавьер Бардем). Тогда же ушел из жизни один из ключевых персонажей франшизы — капитан Барбосса (Джеффри Раш).

Генри Тернер (Брентон Туэйтс) смог сломать трезубец Посейдона и снять со своего отца Уилла Тернера (Орландо Блум) проклятье Дейви Джонса (Билл Найи). Уилл вернулся к Элизабет (Кира Найтли) спустя долгие годы разлуки.

Джек Воробей (Джонни Депп) вернул себе компас и отправился в неизвестный пункт назначения.

На сюжет сиквела намекает сцена после титров, в которой Уиллу Тернеру снится, как в их спальню заходит призрак Дейви Джонса. Уилл верит, что это лишь кошмар, и не замечает несколько ракушек, которые остались на полу. Возможно, так сценаристы решили подвести зрителей к продолжению истории о Дейви Джонсе и пугающем корабле «Летучий голландец».

Новый фильм не раз называли перезапуском, поэтому от идеи с продолжением основного сюжета могут отказаться.

Вернется ли Джонни Депп к роли Джека Воробья

В 2022 году Джерри Брукхаймер заявил, что возвращение Деппа к главной роли маловероятно. При этом он добавил, что говорит о конкретном периоде времени, ведь будущее еще не определено. А еще — уклончиво ответил на вопрос о том, может ли история Джека закончиться в будущем фильме:

«Это невозможно. Мы пытались его убить. Это не сработало».

Также он добавил, что был бы рад поработать с Джонни Деппом снова.

Летом 2023-го президент Disney Studios Шон Бейли выступил с аналогичным высказыванием, подчеркнув, что студия на данный момент не дает никаких обещаний по поводу возвращения Деппа.

Еще во время судебного процесса с Эмбер Херд сам Депп не раз говорил, что считает предательством решение Disney разорвать с ним отношения. После этого он шутливо отмечал, что не будет работать со студией даже за триста миллионов долларов и миллион альпак.

Несмотря на это, в 2022 году появились слухи о возвращении Деппа к роли Джека Воробья. Об этом писал The Sun со ссылкой на список артистов и технического персонала, участвующего в съемках картины. Издание также утверждало, что шестой фильм франшизы получит название «День в море» (A Day At The Sea).

В конце 2023 года в сети появился постер с Джонни Деппом в роли капитана Джека Воробья в своем привычном наряде с дредами и шляпой. За его спиной виднелось пламя, а над головой были указаны имена самого Деппа и Джеффри Раша, который играл капитана Барбоссу в прошлых фильмах. Также на постере были указаны название «Пираты Карибского моря: Демоны Корсара» и намеченная на 2025 год дата премьеры.

В синопсисе, который опубликовали вместе с постером, было сказано, что фанатов ждут захватывающие дух действия, коварные воды и сверхъестественные встречи.

Однако и постер, и синопсис оказались фейками — кадров из фильма, трейлеров и других материалов, связанных с шестыми «Пиратами», пока нет. Информация о возвращении Деппа к своей роли также не подтверждена.

В 2025 году в сети вновь появились слухи о том, что актер готов вернуться к работе над новой частью франшизы.

Актеры и роли

Информации о касте пока нет, однако в сети продолжают строить предположения о том, кто может снятся в шестой части фильма. Масла в огонь подливают и сами актеры.

Так, в феврале 2023 года Орландо Блум (Уилл Тернер) отметил, что ему интересно посмотреть, каким его герой стал после того, как вернулся к жизни на земле.

О своем интересе вернуться к роли сына Уилла заявил и Брентон Туэйтс (Генри Тернер). Он отметил, что его персонажа можно вписать в сценарий, если история будет рассказывать о подходящем периоде времени.

«Если они на 100 лет раньше или позже, то, конечно, нет. Но если это правильно, и они хотят, чтобы я был там, я буду там», — сказал Туэйтс.

А вот Кира Найтли (Элизабет Свон, позже Элизабет Тернер) намекнула, что в новых частях ее героиня, скорее всего, не вернется.

«Я имею в виду, что она уплыла так красиво. Она уплыла в великолепном стиле», — сказала она про свою героиню.
Фильмы и сериалы
Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины
Бамблби
Чернобыль
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Дэдпул
Отряд самоубийц
Крейг Мазин
Джефф Натансон
Кристина Ходсон
Тома Акерли
Джерри Брукхаймер
Йоаким Реннинг
Джеффри Раш
Билл Найи
Хавьер Бардем
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Марго Робби
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