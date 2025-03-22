235 картин: подготовлен список семейных фильмов

Подготовлен первоначальный перечень рекомендованных к семейному просмотру фильмов, он состоит из 235 картин советского периода. Сейчас список находится на согласовании в Минпросвещения, работа над ним будет продолжена, туда добавят современное кино, мультфильмы и документальные фильмы, сообщили ТАСС в пресс-службе МПГУ, на базе которого велась работа по составлению списка.

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Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что министерство готовит список фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга, в ближайшее время письмо с рекомендациями по художественным картинам планируется направить в регионы.

В пресс-службе МПГУ рассказали, что в работе над списком участвовали более 55 экспертов, в числе которых - члены профессионального сообщества киноиндустрии, представители академического сообщества, публицисты, политологи и представители федеральных органов власти. Было проведено 30 консультационных встреч с участием представителей Минпросвещения, Минкультуры, Союза кинематографистов России, "Мосфильма", родительской общественности, известных актеров, учителей. В результате были выработаны четыре критерия отбора кинопроизведений: формирование нравственных ценностей, воспитание гражданина и патриота своего Отечества, формирование чувства гордости за свою страну, готовности защищать Отечество, эмоциональное, эстетическое, интеллектуальное развитие личности; соответствие возрастным особенностям (0+, 6+, 12+, 16+).

«На основании данных критериев составлен перечень фильмов, включающий 235 фильмов. Экспертами было принято решение в рамках первого этапа формирования перечня фильмов включить в данный список кинопроизведения советского периода для 1-4-х, 5-9-х и 10-11-х классов, безупречно соответствующие заявленным критериям. В ходе дальнейших обсуждений список был дополнен мультфильмами и сказками для дошкольников и младших школьников. А также добавлен раздел документального кино», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что сейчас список состоит из фильмов советского периода, которые направлены на "воспитание высоких нравственных качеств подрастающего поколения". Но работа в рамках формирования перечня продолжается. Так, экспертная группа планирует расширять список современными художественными, документальными и анимационными фильмами.