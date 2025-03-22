Что известно о третьем сезоне сериала «Разделение»

Сериал обещают продолжить быстро — не через три года.

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17 января завершился второй сезон «Разделения» — флагманского сериала компании Apple. Все 10 эпизодов продолжения уже доступны для просмотра, а многие зрители жаждут узнать, что же будет происходить дальше в таинственной вселенной, где люди разделяют своё сознание на две части: для работы и личной жизни.

Но что известно о третьем сезоне «Разделения»?

«Разделение»: главное о сериале

Название: «Разделение» (Severance).

«Разделение» (Severance). Создатели: Дэн Эриксон, Бен Стиллер

Дэн Эриксон, Бен Стиллер Актёры: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр и другие.

Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр и другие. Дата выхода: 17 января — 21 марта 2025 года

17 января — 21 марта 2025 года Сколько серий: 10 эпизодов.

10 эпизодов. Жанр: фантастика, триллер, драма.

фантастика, триллер, драма. Страна: США.

Второй сезон «Разделения»: где смотреть?

Сериал выходит в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Второй сезон стартовал 17 января, финал состоялся 21 марта. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Apple TV+.

Чем закончился второй сезон «Разделения»?

В 10-й серии обе личности Марка наконец пообщались друг с другом и не смогли прийти к общему мнению. Основной герой хочет вернуть свою жену Джемму любой ценой — даже если это положит конец своей «рабочей» версии. Интра-Марк же хочет жить дальше и быть рядом с Хелли.

Мы также наконец узнали смысл таинственной работы Марка и его отдела ОМД. Всё это время команда создавала разные темпераменты Джеммы для экспериментов «Люмона». Тот самый «Колд Харбор» станет завершающим, 25-м файлом личности девушки.

Дилан внезапно вернулся на работу — экстра ответил ему прямо в заявлении на увольнение. Вместо ссоры со своей интра герой решает высказать всё как есть: он приревновал свою жену к своей другой личности. В конечном итоге Дилан осознал, что его рабочая личность имеет полное право на существование — он признался, что очень рад тому, что у него есть такой достойный внутренний напарник.

Тем временем Марк и Хелли отправляются в «Люмон» — на свой последний рабочий день. Герои завершают проект «Колд Харбор» и становятся свидетелями праздничного шоу от мистера Милчика и большой толпы музыкантов. Хелли отвлекает начальника этажа и запирает его в туалете, чтобы Марк смог отправиться в мистический коридор на поиски Джеммы, следуя инструкциям Ирвинга.

Герой наконец доходит до лифта, который ведёт на нужный этаж, однако его пропуск не подходит для доступа на запрещённую территорию. Буквально в соседнем помещении мистер Драммер и начальница животного отдела слышат, как Марк безуспешно пытается открыть дверь, и у них завязывается драка.

В упорной борьбе Драммер погибает. Оригинальный Марк спускается вниз на лифте и находит Джемму на этаже «Колд Харбор». Он убеждает новую версию девушки, которая разбирала детскую кровать, пойти с ним и выбраться из этого ужасного места.

Муж и жена впервые видят друг друга после страшной трагедии, как вдруг их личности вновь меняются местами. Рабочий Марк спасает Джемму, однако сам решает остаться в здании «Люмона», чтобы быть с Хелли, пока за дверью его жена в слезах просит его вернуться к ней.

В финале эпизода Марк и Хелли бегут в неизвестном направлении, пока на всём этаже гремит сигнализация. Что ждёт героев дальше, неизвестно.

О чём будет третий сезон «Разделения»?

Третий сезон «Разделения» продолжит историю разделённых сотрудников: Марка, Хелли, Дилина и Ирвинга. Первых трёх ждут серьёзные последствия после того, как они оказались замешаны в убийстве Драммера и удерживали Милчика в туалете. Ирвинг же наверняка вернётся на работу, однако как это произойдёт — неизвестно.

Что касается Джеммы, то девушка наверняка захочет вернуть своего мужа обратно. Она встретится с мисс Кобэл и сестрой Марка, чтобы придумать план по спасению жениха. Что станет с рабочей версией героя, также остаётся загадкой.

Когда выйдет третий сезон «Разделения»?

Один из создателей сериала Бен Стиллер отмечает, что зрителям не придётся ждать очередные три года до выхода продолжения. Актёр и режиссёр расскажет о будущем «Разделения» в ближайшее время, однако он уже пообещал, что мы увидим третий сезон раньше 2028 года.

«Нет, мы не собираемся тратить ещё три года на новый сезон, план не такой. Надеюсь, мы поделимся новостями уже в ближайшее время. Но мы точно не заставим зрителей столько ждать».

Если авторы шоу сейчас пишут сценарий и готовятся к съёмкам продолжения, то третий сезон «Разделения» может выйти уже во второй половине 2026 года. Здесь всё будет зависеть в том числе от графиков актёров и различных форс-мажоров.